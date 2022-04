SERIE C/C – Taranto-Bari da tutto esaurito, la Virtus ospita il Foggia: programma e arbitri della 37ª

La penultima giornata del girone C di Serie C offre il derby di Puglia tra Taranto e Bari. Ionici e galletti tornano a sfidarsi nella città dei due mari dopo ben 29 anni. Entrambe le formazioni hanno raggiunto i loro rispettivi obiettivi stagionali e, pertanto, scenderanno in campo liberi da pressioni mentali. Circa 9.500 i biglietti venduti al momento con i settori di Curva Nord e Gradinata già esauriti giovedì pomeriggio.

L’altro derby tutto pugliese vede di fronte Virtus Francavilla e Foggia. Gli imperiali non riescono ad ottenere la vittoria da ben sette turni, mentre i ragazzi di Zeman lunedì scorso sono usciti sconfitti malamente nel confronto con il Catanzaro. La sfida della Nuovarredo Arena mette in palio punti preziosi in chiave playoff.

La Fidelis Andria ad oggi giocherebbe i playout, ma i federiciani sperano di allungare in classifica sulla Paganese nelle prossime due gare e di conseguenza portare il distacco al di sopra degli otto punti. Al “Degli Ulivi” arriva il Monterosi che staziona in piena zona playoff. L’ultima pugliese a scendere in campo è il Monopoli: dopo due sconfitte consecutive, la compagine barese punta alla vittoria che potrebbe garantire la quinta o la sesta posizione. I biancoverdi sono ospiti del Latina, reduce da tre sconfitte consecutive e a secco di vittorie da otto partite.

Il programma e le designazioni della trentasettesima giornata:

sab h 17:30

ACR Messina-Turris: Giorgio Vergaro di Bari (Pressato-Biffi. IV: Di Renzo)

Avellino-Vibonese: Andrea Ancora di Roma 1 (Santarossa-Fratello. IV: Boiani)

Catanzaro-Campobasso: Stefano Nicolini di Brescia (Pascali-Feraboli. IV: Robilotta)

Fidelis Andria-Monterosi: Claudio Panettella di Gallarate (Giuggioli-Cipolletta. IV: Bracaccini)

Latina-Monopoli: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Boggiani-Cesarano. IV: Eremitaggio)

Paganese-Picerno: Claudio Petrella di Viterbo (Landoni-Dell’Arciprete. IV: Tomasi)

Potenza-Juve Stabia: Enrico Gemelli di Messina (De Angelis-Pasqualetto. IV: Campagni)

Taranto-Bari: Andrea Calzavara di Varese (Caso-Pellino. IV: Totaro)

Virtus Francavilla-Foggia: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Lenza-Bianchini. IV: Viapiana)



Riposa: Palermo

CLASSIFICA: Bari 74 – Palermo 63 – Catanzaro e Avellino 61 – Virtus Francavilla e Monopoli 55 -Monterosi 50 – Foggia 48 – Juve Stabia 47 – Turris e Picerno 46 – Campobasso 43 – Latina 41 – ACR Messina 39 – Taranto 37 – Potenza 35 – Fidelis Andria 29 – Paganese 26 – Vibonese 21.