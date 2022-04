SERIE B – Lecce, Pasquetta sullo Stretto. Monza-Brescia è il clou: programma e arbitri della 35ª

Pasquetta coincide con la quartultima giornata di Serie B, la numero 35, 16esima di ritorno. Dodici punti in palio per ogni squadra per consolidare o raggiungere i propri obiettivi, che siano promozione, playoff, playout o salvezza.

Il Lecce, dopo il filotto contro Frosinone, Ternana e Spal (sei gol segnati, uno solo subito), avrà di fronte la Reggina di Roberto Stellone, ex giallorosso, uno dei protagonisti della splendida promozione del Lecce in Serie A, nella stagione 1998-99 con Nedo Sonetti in panchina. Nella rosa amaranto, figurano altri tre ex Lecce: si tratta di Gianluca Di Chiara, Marco Tumminello e Claud Adjapong.

I calabresi, dopo aver pareggiato a Cremona, hanno perso di fila contro Benevento e Ascoli. A 44 punti, sono ormai salvi e ormai troppo lontani dalla zona playoff. Quali insidie nasconde, quindi, la gara del Granillo? Marco Baroni è un altro ex di turno. Nella scorsa stagione, il tecnico fiorentino era alla guida della Reggina, da cui si separò in estate – non senza strascichi polemici – per accettare l’offerta del Lecce. Storicamente, poi, l’ambiente di Reggio Calabria non è che sia tra quelli più ospitali per i colori giallorossi.

Ad ogni modo, non sarà una passeggiata per Coda e compagni, che, ad oggi, sono artefici del loro destino, senza dipendere dai risultati degli altri. Situazione di grande vantaggio, se conservata anche dopo la gara di Reggio Calabria, quando mancheranno solo tre partite al termine e ci si preparerà ad ospitare il Pisa nel penultimo appuntamento al Via del Mare della stagione regolare.

I precedenti a Reggio sono favorevoli al Lecce che ha anche vinto le ultime tre partite: 0-1 lo scorso anno con gol di Stepinski (e con un rigore parato da Gabriel, l’espulsione di Coda a venti dalla fine e qualche polemica nel finale tra Baroni e Corini); 0-1 nel 2017/18 con gol di Mancosu; 1-2 nel 2016/17 con reti di Marconi e Doumbia per il Lecce e di Coralli per i padroni di casa. All’andata, il 4 dicembre, il Lecce fece sua la gara con le reti di Gargiulo e Majer.

La gara clou della 35esima giornata è il derby lombardo tra Monza e Brescia, seconda contro quarta con due soli punti di distanza e reduci entrambe da due vittorie. La Cremonese, invece, riceverà il Cosenza, due sere fa in grado di fermare la corsa del Benevento. Il Pisa sfiderà il Como all’Arena Garibaldi.

Ci sarà un arbitro dal nome noto per Reggina-Lecce: si tratta di Francesco Fourneau, già diverse volte in campo nelle gare del Lecce ai tempi della Serie C/Lega Pro.

Il programma:

lun. ore 12.30

Spal-Crotone: Massimiliano Irrati di Pistoia (Garzelli-D’Ascanio; IV Sfira; VAR Santoro-Aureliano)

—

lun. ore 15

Cremonese-Cosenza: Francesco Meraviglia di Pistoia (Moro-Barone; IV Di Graci; VAR Baroni-Manganiello)

LR Vicenza-Perugia: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Massara-Gualtieri; IV Emmanuele; VAR Rapuano-Rossi L.)

Pordenone-Benevento: Giacomo Camplone di Pescara (Paganessi-Miele D.; IV Delrio; VAR Minelli-Marchi)

Reggina-Lecce: Francesco Fourneau di Roma 1 (Capaldo-Fontemurato; IV Madonia; VAR Dionisi-Pagnotta)

—

lun. ore 18

Cittadella-Alessandria: Antonio Giua di Olbia (Fiore-Macaddino; IV Arace; VAR Zufferli-Scarpa)

Parma-Ascoli: Matteo Marcenaro di Genova (Mokhtar-Di Gioia; IV Tremolada; VAR Paterna-Rossi M.)

Pisa-Como: Ivano Pezzuto di Lecce (Longo-Vigile; IV Pascarella; VAR Marini-Scatragli)

Ternana-Frosinone: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Di Iorio-Lanotte; IV Monaldi; VAR Di Martino-Del Giovane)

—

lun. ore 20.30

Monza-Brescia: Livio Marinelli di Tivoli (Di vuolo-Rocca; IV Bitonti; VAr Serra-Schirru)

—

CLASSIFICA: Lecce 65; Monza e Cremonese 63; Brescia 61; Benevento e Pisa 60; Ascoli 55; Frosinone 54; Perugia 49; Cittadella 48; Ternana 47; Parma 45; Como e Reggina 44; Spal 34; Alessandria 29; Cosenza 28; LR Vicenza 25; Crotone 21; Pordenone 17.