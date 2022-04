LECCE – Rifiorisce la Primavera: altra impresa, bloccata la Juventus

Continua il momento di forma strepitosa per la Primavera del Lecce che, dopo aver steso Napoli e Fiorentina, una dopo l’altra, riesce a fermare la corsa della Juventus, bloccandola sul pari e rimontando un gol di svantaggio.

I giallorossi partono bene, producendo apprezzabili manovre di gioco ma non concludendo con efficacia sotto porta e allora i bianconeri, più pratici, passano in vantaggio al 36′ con uno schema da corner concluso perfettamente da Citi che imbuca alle spalle di Borbei. A tre dal riposo, il Lecce va vicino al pari con una bella azione corale che si chiude con un tiro di Daka, egregiamente contrato da Scaglia in corner.

I due tecnici, dopo l’intervallo, cambiano qualcosa ma è ancora il Lecce a essere più intraprendente con Mommo, due volte, e con Gonzalez. Il meritatissimo e sacrosanto pareggio giunge attorno alla mezzora: grande incornata di Gonzalez e altrettanto super parata di Scaglia, che nulla può sul tap-in di Carrozzo che infila in porta il pallone dell’1-1. Nota a margine: per Carrozzo è il secondo gol stagionale: il primo lo mise a segno contro l’altra squadra di Torino.

Il risultato va più che bene al Lecce che punta al possesso palla e alla gestione del cronometro e ci riesce abbastanza comodamente. Finisce 1-1 e i giallorossi salgono a 34 punti, agganciando momentaneamente il Verona che scenderà in campo alle 17 a Sassuolo, ma staccando il Napoli, battuto in casa dal Cagliari. I giallorossi, ora, sono quartultimi insieme agli scaligeri. Il prossimo appuntamento di campionato è previsto per martedì alle ore 14 sul campo dell’Inter.

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, Deghi Stadium

sabato 16 aprile 2022, ore 10.30

Primavera 1 2021/22, giornata 12 rit.

LECCE-JUVENTUS 1-1

RETI: 37′ Citi (J), 74′ Carrozzo (L)

LECCE (4-3-3): Borbei; Torok, Hasic, Scialanga (46′ Nizet), Lemmens; Gonzalez, Mommo (64′ Salomaa), Daka (71′ Piazza); Carrozzo (84′ Macrì), Berisha, Vulturar (84′ Burnete). A disp. Samooja, Russo, Haakmat, Been, Dreier, Lippo. All. Grieco.

JUVENTUS: Scaglia; Savona, Omic, Nzouango, Citi (84′ Fiumano); Mulazzi, Rouhi (75′ Hasa), Turco (84′ Maressa); Bonetti (60′ Turicchia), Chibozo (46′ Cerri), Iling. A disp. Daffara, Muharemovic, Doratiotto, Ledonne, Mbangula, Sekularac, Strijdonck. All. Bonatti.

ARBITRO: Scatena di Avezzano.

NOTE: ammoniti Scialanga, Vulturar (L), Savona (J). Rec. 0+4.