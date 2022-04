SERIE D/H – Cerignola, scatto verso la C. Casarano allarme rosso. Nardò, Bisceglie e Matino nei guai: i tabellini

Scatto decisivo per il Cerignola che, dopo la 32esima giornata, si porta a +11 sul Francavilla, fermato dal Gravina. Tra un paio di turni di campionato, la formazione dauna potrebbe festeggiare il meritato approdo in terza serie nazionale. Alle spalle del Francavilla si fa sotto il Bitonto che ritrova la vittoria dopo otto turni e avvicina i lucani a meno due. Il Fasano spreca dal dischetto l’occasione di mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff; il Gravina entra nella griglia delle prime cinque, scavalcando la Nocerina e staccando Sorrento e Casertana.

In coda, altro successo del Brindisi che affossa il Bisceglie. Allarme rosso per il Casarano che infila il terzo ko di fila e ora rivede lo spettro playout avvicinarsi. Boccate d’ossigeno per Rotonda e Mariglianese, mentre per il San Giorgio si fa dura. Male anche il Nardò che non riesce a dare continuità di risultati dopo il derby vinto al “Capozza”. Ma le dirette concorrenti non fanno meglio: il Bisceglie va ko col Brindisi, il Matino contro il Cerignola nei minuti finali. Giovedì l’infrasettimanale prima della pausa pasquale.

A. CERIGNOLA-VIRTUS MATINO 1-0

RETI: 37′ st aut. Patronelli

A: CERIGNOLA (4-3-3): Trezza; Vitiello (14′ st Spinelli), Manzo, Sirri, Dorval; Tascone, Agnelli (14′ st Russo), Longo (32′ st Maltese); Strambelli (34′ st Mincica), Malcore (40′ st Palazzo), Loiodice. All. Pazienza.

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Rantucho, Meola (41′ st Maxime), Patronelli; Prete, Inguscio, Tarantino, Monopoli, D’Andria (1′ st Cimino); Palmisano (29′ st Morra), Stauciuc. All. Branà.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

BISCEGLIE-BRINDISI 0-2

RETI: 5′ pt Meneses, 40′ st Badje

BISCEGLIE (4-3-1-2): Martorel; Rubino, Urquiza, Marino (1′ st Izco), Farinola (1′ st D’Angelo); Liso (1′ st Barletta), Coletti (25′ st Coria), Tuttisanti; Ferrante (39′ st Crisci); Urquijo, Acosta. All. Rufini.

BRINDISI (3-5-2): Cavalli; Spinelli, Esposito, Moi; Morleo, Triarico, Galdean, Zappacosta, Majore; Badje, Meneses. All. Di Costanzo.

ARBITRO: Carsenzuola di Legnano.

NOTE: espulsi Rubino (Bi) al 33′ st, Rekik (Br) al 50′ st.

CASARANO-ROTONDA 0-1

RETI: 7′ st Ferreira Da Luz

CASARANO (3-4-1-2): Iannì; Sanchez, Rizzo (26′ st Avantaggiato), Raimo; Vitofrancesco, Atteo, Meduri (37′ st mele), Fontana; Montinaro; Santarcangelo (20′ st Dambros Lo.), Dellino (20′ st Tedesco). All. Monticciolo.

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Ruano, Giordano, Sanzone; Valenti, Boscaglia, Ceesay (39′ pt Rotella), Saverino (30′ st De Foglio), Leone; Palermo (38′ st Adeyemo), Ferreira Da Luz (23′ st Baldeh). All. Napoli.

ARBITRO: Mirri di Savona.

CASERTANA-MARIGLIANESE 1-3

RETI: 14′ pt Vacca (C), 30′ pt e 33′ st Aracri (M), 15′ st Marzano (M)

CASERTANA (4-2-3-1): Carotenuto; Munoz, Rainone (23′ pt Salto), Colacicchi; Monti; Vacca, Vicente (23′ st Diaz); Mansour (30′ st Feola A.), Maresca (1′ st Nicolau), Felleca (26′ st Kosovan); Favetta. All. Feola V.

MARIGLIANESE (4-3-1-2): Maione; Micillo (27′ st Pantano), Varchetta, Tommasini, Marzano (40′ st De Giorgi); Palumbo, Langella, Arrivoli; Aracri; Esposito (45′ st Ragosta), Rimoli (23′ st De Martino). All. Sanchez.

ARBITRO: Campazzo di Genova.

NOTE: espulso Palumbo (M) al 21′ st.

FASANO-MOLFETTA 0-0

FASANO (4-4-2): Suma; Del Col, Bianco, Capomaggio, Camara; Gorzelewsky (45′ st Semenzin), Battista, Lezzi (26′ st Bernardini), Corvino; Sosa, Calabria (19′ st G. Forbes). All. Danucci.

MOLFETTA (3-4-1-2): Viola; Panebianco, De Gol, Lobjanidze; Giambuzzi, Romio (41′ st Monaco), Guadalupi (31′ st Traore), Fedel, Dubaz; Cappiello (28′ st Kordic), Pozzebon. All. Bartoli.

ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia.

NOTE: al 38′ st Viola (M) para un rigore a Corvino (F).

GRAVINA-FRANCAVILLA 3-2

RETI: 2′ pt Chiaradia (G), 20′ pt e 30′ st Diop (G), 34′ pt Vaughn (F), 8′ st Nolè (F)

GRAVINA (4-4-1-1): Mascolo; Di Modugno, Gilli, Giglio, Chiaradia; Kharmoud, Boergia (27′ st Scalisi), Tuninetti, Tommasone; Chacon (38′ st Rechichi); Diop (44′ st Krstevski). All. Summa-Ragone.

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Vaughn, Nicolao (35′ st Gentile), Ganci; Di Ronza, Ferrante, Melillo, Petruccetti (35′ st Cabella), Polichetti; Nolè, Croce (43′ st De Marco). All. Ragno.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

LAVELLO-NOCERINA 0-0

LAVELLO (4-4-2): Chironi; Massa, Onraita, Di Fulvio, San Roman; Militano, Marcellino, Grande, Sessa (25′ st Mannina); Tapia, Basrak (15′ st Ouattara). All. Zeman.

NOCERINA (3-4-3): Venditti; Bruno, Donida, Scrugli; Saporito, Bovo, Cuomo (14′ st Menichino), Chietti (35′ st Esposito); Mazzeo (16′ st Vecchione), Palmieri, Talamo (26′ st Dammacco). All. Salsano.

ARBITRO: Capriuolo di Bari.

NARDÒ-BITONTO 0-1

RETI: 36′ pt Santoro

NARDÒ (3-5-2): Petrarca; Trinchera, Romeo, Masetti; De Giorgi, Valzano (12′ st Mancarella), Caracciolo, Cancelli, Mariano (12′ st Alfarano); Cristaldi (1′ st Cavaliere), Caputo. All. De Candia.

BITONTO (3-4-1-2): Figliola; Petta, Lanzolla, Colella; Stasi, Addae, Piarulli, Radicchio (17′ st Lacassia); Riccardi (40′ st Guarnaccia); Lattanzio (27′ st D’Anna), Santoro. All. Potenza.

ARBITRO: Borriello di Arezzo.

NOLA-SAN GIORGIO rinviata al 27/04

TEAM ALTAMURA-SORRENTO 1-0

RETI: 29′ pt Lucchese

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina; Clemente, Errico, Sall; Cancelliere (28′ st Kanoute), Lucchese (39′ st Ziello), Baradji, Massari (16′ st Russotto), Tazza; Lorusso (12′ st Tedesco), Abreu (23′ st Molinaro). All. Di Benedetto.

SORRENTO (3-4-2-1-): Del Sorbo; Manco (1′ st Romano), Cacace, Mansi; Rizzo, La Monica, Virgilio, Cassata (1′ st Tedesco); Petito (40′ pt Marcianò), Gargiulo; Ripa. All. Cioffi.

ARBITRO: Muccignato di Pordenone.