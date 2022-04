VIRTUS MATINO – Sconfitta con onore in casa della corazzata Cerignola

La Virtus Matino esce a testa altissima dalla trasferta di Cerignola, tenendo testa alla quasi vincitrice del campionato per circa 80 minuti, prima di cedere il passo per via di un tiro di Dorval deviato da Patronelli.

La prima palla gol è di marca locale con Malcore, che, dal limite, invita alla deviazione Leuci. Sugli sviluppi, Strambelli chiama in causa ancora il portiere ospite. Il Matino si difende come può ma l’Audace è straripante: un dialogo tra Longo e Strambelli trova Leuci ancora reattivo, così come poco dopo, quando sventa una minaccia di Malcore. La Virtus costruisce un paio di ripartenze, prima con Stauciuc (palla a lato), poi con Palmisano, poi con Tarantino che chiama alla difficile parata Trezza. Prima del riposo, Leuci non si fa sorprendere dalla punizione di Loiodice e Palmisano spedisce alto di poco, sull’altro fronte.

Più passa il tempo, più il Matino sembra aver preso le misure alla corazzata foggiana e non disdegna di osare in avanti: azione Palmisano-Inguscio, botta del giovane scuola Lecce e salvataggio in extremis di Manzo. Poi, a otto dalla fine, la speranza svanisce: tiro cross di Dorval, deviato da Patronelli, e palla nel sacco per l’1-0 locale. In pieno recupero, Trezza deve di nuovo intervenire su un tiro di Inguscio.

La sconfitta era in preventivo contro una squadra in procinto di approdare in Serie C, ma la bella e coraggiosa prova fatta vedere al “Monterisi” deve rappresentare uno stimolo per il Matino, in vista dello scontro diretto di giovedì in casa della Mariglianese.

—

IL TABELLINO

Cerignola, stadio “Monterisi”

domenica 10 aprile 2022, ore 16

Serie D/H 2021/22, giornata 32

A. CERIGNOLA-V. MATINO 1-0

RETI: 37′ st aut. Patronelli

A. CERIGNOLA (4-3-3): Trezza; Vitiello (14′ st Spinelli), Manzo, Sirri, Dorval; Tascone, Agnelli (14′ st Russo), Longo (32′ st Maltese); Strambelli (34′ st Mincica), Malcore (40′ st Palazzo), Loiodice. A disp. Tricarico, Silletti, Ciccone, Botta. All. Pazienza.

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Rantucho, Meola (41′ st Maxime), Patronelli; Prete, Inguscio, Tarantino, Monopoli, D’Andria (1′ st Cimino); Palmisano (29′ st Morra), Stauciuc. A disp. Caputo, Michel, Fina, Calò, Gramegna, Giannotta. All. Branà.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

NOTE: ammoniti Tascone, Dorva, Sirri (AC), Prete, Patronelli (M). Rec. 2+5.