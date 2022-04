FEMMINILE – Lecce Women al festival del gol: travolta anche la Roma XIV

Dopo la cinquina di Catania, il Lecce Women ne rifila otto alla Roma XIV nell’ottava giornata di ritorno del torneo di Serie C femminile girone C. Le giallorosse di Vera Indino conquistano l’undicesima vittoria stagionale travolgendo le capitoline sul terreno del Comunale La Torre di Castrignano de’ Greci.

Gara dominata dall’inizio alla fine – come emerge dal punteggio – e contrassegnata dalle reti di D’Amico (2), Bergamo (2), Prambrant, Jusanovic, Marsano e Lech.

“Contro la Roma XIV hanno segnato le sei calciatrici che compongono il blocco centrale e quello offensivo del 4-3-3, vale a dire le tre centrocampiste e le tre attaccanti – ha sottolineato l’allenatrice Vera Indino -. Questo dimostra che quando giochiamo da squadra tutte le interpreti del 4-3-3 possono segnare, compresi i difensori che partecipano attivamente alla fase d’attacco”.

Da segnalare che le ultime due reti delle giallorosse, firmate da Bergamo e D’Amico, sono arrivate con la squadra in inferiorità numerica a causa dell’infortunio capitato a Chiara Guido dopo che erano stati esauriti tutti i cambi.

Ora il campionato di serie C si ferma per le festività pasquali. Alla ripresa le giallorosse saranno impegnate in trasferta sul campo del Trastevere nell’anticipo di sabato 23 aprile alle ore 18.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-ROMA XIV 8-1

RETI: 7′ pt Prambrant (L), 15′ pt Jusanovic (L), 37′ pt Marsano (L), 42′ pt e 48′ st D’Amico (L)45′ pt Lech (L), 13′ st e 43′ st Bergamo (L), 40′ st Santacroce (R)

LECCE WOMEN: Alexandersson; Bengtsson, Felline (30′ st Coluccia), Tomei (8′ st Guido), Rollo; Prambrant (42′ st Crusafio), Lech (18′ st De Benedetto), Jusanovic; Bergano, D’Amico, Marsano (36′ st Spedicato). In panchina: Serio, Bisanti, Durante, Di Lorenzo. Allenatrice Vera Indino.

ROMA XIV: De Angelis, Fatati (1′ st Felici), Rankin, Bartolucci (16′ st Balem), Santacroce, Marinucci (26′ st Guerrini), De Stradis, Cammeo (21′ st Iommi), Guerrera (30′ st Latini), Padovan, Apicella. In panchina: Cocozza, Galluzzi. Dirigente accompagnatore Mauro Elisei.

ARBITRO: Carvelli di Crotone.

NOTE: spettatori cento circa. Recupero: pt 1′; st 5′. Ammonite: Prambrant (L); Latini, Padovan (R).

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 23): Apulia Trani-Trastevere rinviata, Chieti-Catania rinviata, E. Coscarello-MP Matera 0-2, Fesca Bari-Grifone Gialloverde 1-0, Lecce Women-Roma XIV 8-1, Res Roma-Rever Roma 6-0, Independent-Vis Mediterranea 0-3. Riposa Crotone.

(Aprilia Racing esclusa dal campionato e retrocessa d’ufficio)

CLASSIFICA: Chieti 55; Apulia Trani 55; Res Roma 51; Trastevere 50; Crotone 37; Vis Mediterranea 36; Lecce Women 36; MP Matera 33; Rever Roma 27; Independent 24; Grifone Gialloverde 18; Catania 17; Roma XIV 13; Fesca Bari 9; E. Coscarello 3.

PROSSIMO TURNO (23-24 apr.): Trastevere-Lecce Women, Crotone-Catania, Fesca Bari-E. Coscarello, Grifone Gialloverde-Independent, Rever Roma-Apulia trani, Roma XIV-Res Roma, Vis Mediterranea-Chieti.