CASARANO – Terza sconfitta consecutiva per il Casarano che perde di misura con il Rotonda

Terza sconfitta consecutiva per il Casarano che perde lo scontro diretto casalingo contro il Rotonda (0-1), complicando la sua posizione in classifica.

Al 1’ brividi per gli ospiti per un disimpegno poco preciso dell’estremo difensore del Rotonda che stava per essere intercettato da un attaccante rossoazzurro. Nei primi minuti il Rotonda colleziona un paio di tiri fuori misura che non impensieriscono Iannì. Al 12’ Vitofrancesco mette dentro per Santarcangelo che però commette fallo sul suo marcatore. Al 17’ è di nuovo Vitofrancesco a mettere dentro per Dellino che di testa sfiora il palo alla destra di Polizzi. Al 20’ Severino si guadagna un calcio di punizione da ottima posizione. Il numero 11 ospite calcia direttamente in porta, ma Iannì si fa trovare pronto. Al 22’ Ferreira si beve due difensori e mette dentro per Severino che da ottima posizione calcia a botta sicura. La difesa del Casarano riesce a deviare quel tanto che basta per mandare in angolo la sfera. Al 24’, sul fronte opposto, Raimo prova a beffare Polizzi, che però blocca in tuffo. Al 27’ Montinaro cerca di incunearsi in area, ma viene atterrato fallosamente al limite da Ruano. Il direttore di gara fischia il calcio di punizione. Si incarica di battere Dellino, la cui conclusione sfiora la traversa.

Al 33’ Montinaro ha tra i piedi la palla del vantaggio, a causa di un errato rinvio della difesa ospite. L’attaccante rossoazzurro calcia di potenza, ma centralmente, per la respinta coi pugni di Iannì. Al 42’ traversone di Raimo dalla destra: Montinaro solo al centro dell’area di rigore non riesce a prendere il tempo e a schiacciare. Palla alta sopra la traversa. Al 45’ è ancora una volta Montinaro a rendersi pericoloso di testa, ma manda alto un cross di Vitofrancesco.

Gli ospiti iniziano la ripresa con maggiore convinzione e al 52’ sbloccano il risultato con Ferreira che supera in velocità Rizzo e con un micidiale diagonale trafigge Iannì. Il Rotonda cerca di approfittare del momento di appannamento del Casarano, costretto nella sua metà campo. Al 63’ reazione dei padroni di casa: gran botta dalla distanza di Montinaro. La palla lambisce l’incrocio dei pali e si spegne sul fondo. Al 73’ il neo entrato Avantaggiato ci prova da fuori area. Tiro potente, ma impreciso. Al 74’ i lucani recuperano la sfera e mettono Baldeh dinanzi a Iannì. La punta del Rotonda si allarga troppo e da posizione defilata calcia in porta, senza impensierire l’estremo difensore di casa. Al 77’ Tedesco di testa da distanza ravvicinata chiama Polizzi al primo vero intervento della gara, peraltro decisivo. Il numero uno del Rotonda, in tuffo riesce a smanacciare la sfera, alzandola sopra la traversa. Al 90’ Polizzi viene chiamato al secondo intervento provvidenziale, deviando in angolo una punizione di Montinaro. Poco dopo è Mele a tentare la rovesciata dal limite. Palla di poco al lato.

Sono gli ultimi assalti, che però non sortiscono alcun effetto. Il Casarano perde di misura l’ennesimo scontro diretto. Si torna in campo giovedì in trasferta con il Molfetta.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 10 aprile 2022, ore 15

Serie D girone H 2021/22 – giornata n. 32

CASARANO-ROTONDA 0-1

RETI: 52’ Ferreira da Luz

CASARANO: Iannì, Vitofrancesco, Raimo, Meduri (82’ Mele), Rizzo (71’ Avantaggiato), Sanchez, Fontana, Atteo, Santarcangelo (65’ Dambros Lo), Montinaro, Dellino (65’ Tedesco). A disp.: Montoya, Logoluso, Coronese, Signorelli, Greco. All.: Monticciolo.

ROTONDA: Polizzi, Valenti, Leone, Ruano, Giordano, Sanzone, Boscaglia, Ceesay (39’ Rotella), Ferreira da Luz (68’ Baldeh), Palermo (83’ Adeyemo), Saverino (75’ De Foglio). A disp.: Kapustins, De Foglio, Passaro, Rotella, Pichard, Garritano, Corado. All.: Napoli.

ARBITRO: Mattia Mirri della sezione di Savona. ASSISTENTI: Daniele Santini e Matteo Manni della sezione di Savona.

NOTE: Cielo parzialmente coperto. Temperatura: 17 gradi. Terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Ruano, Mele. Espulsi: -. Recupero: 3’ pt, 4’ st.

RISULTATI E CLASSIFICA