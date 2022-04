SERIE B – Benevento e Monza rispondono al Lecce: la nuova classifica

Benevento e Monza rispondono alla vittoria del Lecce. Nella seconda parte della 34esima giornata, le Streghe battono per 1-0 il Vicenza con gol di Viviani al 61′. Da segnalare che i veneti hanno giocato tutto il secondo tempo in dieci per l’espulsione di Meggiorini che ha collezionato due cartellini gialli in serie a fine primo tempo.

Cinico anche il Monza che passa al San Vito-Marulla con un gol per tempo: apre le danze un rigore di Valoti al 15′, chiude i conti Gytkjaer al 64′.

Nelle altre gare pomeridiane, vittoria per 2-0 dell’Ascoli contro la Reggina e vittoria esterna della Ternana, 2-1 sul Crotone. Alle 18 Perugia-Pisa (aggiornamento: finale 1-1). Domani, Brescia-Parma.

La classifica attuale, quindi, vede al comando il Lecce con 65 punti; Monza e Cremonese 63; Benevento 60 (che giovedì recupera la trasferta di Cosenza); Pisa 59; Brescia 58, e così via.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA