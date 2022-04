TARANTO – Arriva la salvezza nonostante la sconfitta di Messina

Il Taranto, nonostante la sconfitta, ottiene la matematica salvezza grazie alle battute d’arresto di Andria e Vibonese. Gli ionici escono sconfitti di misura sul campo del Messina grazie alla marcatura di Rizzo.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva all’8′, i rossoblù vanno vicini alla rete del vantaggio: Saraniti fa da sponda per Zullo che da pochissimi passi manda di testa fuori. Al 16′ la punizione di Di Gennaro viene respinta da Lewandowski. Il Messina si fa vedere solo al 35′ con un tiro di Russo che batte sul palo esterno. Chiorra però era sulla traiettoria. La prima frazione di gioco termina senza altre emozioni.

Il secondo tempo non offre tantissime azioni pericolose, complici anche i risultati che arrivano dagli altri campi. La partita scivola via fino al 70′, quando arriva il vantaggio siciliano: Rizzo batte una punizione che sembra innocua, Chiorra non la trattiene e la palla va dentro. Il Taranto risponde solo all’88’ con un colpo di testa debole di Saraniti. La contesa si chiude dopo quattro minuti di recupero.

Sia Taranto che Messina sono salve perchè non possono essere raggiunte matematicamente dalla Fidelis Andria, uscita sconfitta con il Picerno, e la Vibonese non può ridurre il distacco al disotto dei nove punti per far disputare la gara palyout. Sabato allo Iacovone ci sarà il derby tra Taranto e Bari.

—

IL TABELLINO

Messina, Stadio “Franco Scoglio”

domenica 10 aprile 2022, ore 14:30

Serie C/C – giornata 36

ACR MESSINA-TARANTO 1-0

RETI: 70′ Rizzo

ACR MESSINA (4-3-3): Lewandowski – Morelli, Celic, Camilleri, Fazzi – Damian, Fofana (58′ Busatto), Rizzo – Russo (83′ Simonetti), Piovaccari (83′ Konate), Statella (68′ Catania). A disp.: Caruso, Rondinella, Fantoni, Angileri, Trasciani, Marginean,, Balde, Adorante All.: Ezio Raciti

TARANTO (4-4-2): Chiorra – Ferrara (40′ Mastromonaco 82′ Santarpia), Granata, Zullo, Riccardi – De Maria, Labriola (82′ Manneh), Di Gennaro, Versienti (82′ Falcone) – Giovinco (67′ Cannavaro), Saraniti. A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Pacilli, Turi, Benassai, Maiorino. All.: Giuseppe Laterza

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como (Del Santo-Pintaudi; IV Caruso)

NOTE: Ammoniti: De Maria (T), Celic (M), Versienti (T), Morelli (M), Di Gennaro (T).

RISULTATI E CLASSIFICA