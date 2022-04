ECCELLENZA/B – Cala il sipario sulla regular season: i tabellini, i verdetti e la situazione playout

Va in archivio il torneo di Eccellenza pugliese con l’ultima giornata della stagione regolare. Restano da disputarsi la finale secca tra Martina e Barletta per la Serie D diretta (chi perde sarà costretto a giocarsi la carta dei playoff nazionali) e i playout (Orta Nova-San Marco nel girone A, Massafra-Racale nel girone B). Retrocedono direttamente in Promozione Vigor Trani (A) e Virtus Mola (B).

L’ultima giornata metteva in ballo esclusivamente punti per la zona retrocessione. Inutile la sonante vittoria della Virtus Mola sull’Ostuni per via dell’altrettanto sonante vittoria del Racale sul campo del Castellaneta. Al terzultimo posto, a parità di punti (27), la classifica avulsa ha premiato il Grottaglie (7 punti), secondo il Castellaneta (6), terzo il Massafra. Per via della situazione delle pugliesi in Serie D, è d’obbligo ancora il condizionale.

Al momento, l’ipotesi più plausibile è che retrocedano dalle D o due o tre pugliesi. Quindi, in Eccellenza: una retrocessione diretta per ogni girone; una via playout. Totale: quattro squadre retrocesse.

Qualora, invece, le pugliesi retrocesse dalla D siano quattro, il regolamento prevede che retrocedano in Promozione le ultime due di ogni girone, più la perdente dei playout di ogni girone; a ciò si aggiunge anche la peggior classificata fra le due vincenti dei playout di ogni girone.

Nei prossimi giorni, la Lnd Puglia renderà noto il calendario per la post-season.

I tabellini della 26esima e ultima giornata:

GALLIPOLI F.-GROTTAGLIE 0-0

GALLIPOLI F.: Russo, Miccoli, Hundt, Piscopiello, Solidoro (42′ st Manca), Sindaco (15′ st Monteduro), Cascio, Maiolo, De Leo, Medina, Santomasi (35′ st Cortese). All. Oliva.

GROTTAGLIE: Laghezza, Quaranta (12′ st Galeone), Venneri, Pecora, Santoro, Danese, Conte (32′ st Turco), Spagnulo (33′ st Caricasulo), Melono, Malagnino, Rondini. All. Molino.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

—

GINOSA-SAVA 0-0

GINOSA: Tanzi, Candela (19′ st Verdano), Bitetti (37′ st Putignano), Dentamaro, De Palma, Donvito, Pulpito, Romeo, Facecchia (36′ st Abbrescia), Fumai, Scatigna (44′ st Sergio). All. Pizzulli.

SAVA: Maraglino, Aquaro, De Gregorio (14′ st Panariti), D’Arcante, Hakiki, Greco, Cimino, D’Ettorre, Procida, Lombardi (10′ st Giammaruco), Zaccaria. All. Passiatore.

ARBITRO: Casula di Taranto.

—

MANDURIA-TOMA MAGLIE 3-0

RETI: 30′ pt Gomez T., 38′ pt Reilly, 45′ st Muci

MANDURIA: Sestino, Pignatale (19′ st Castello), Coccioli (19′ st Makovic), Lomartire, Gomez S., Dyeng, Gomez T. (29′ st De Carvalho), Di Marco (19′ st Muci), Reilly (34′ st Gravili), Goncalves, Scarci. All. Geretto.

TOMA MAGLIE: Morganiti, Musio (12′ st Martina), Anastasia (35′ st Cornacchia), Nutricato (18′ st D’Aquino), Garzya (26′ st Greco), Vanzanelli, Maraschio, Fino, Agrosì (43′ st Paglialonga), Maggio, Pagano. All. Romano.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

—

MARTINA-S. MASSAFRA 2-1

RETI: 18′ pt Mangialardi (Mar), 44′ pt rig. Gori (Mas), 17′ st Delgado (Mar)

MARTINA: Cocozza, Giancola (34′ st Perrini), Cappellari, Mangialardi, Barrera, Aprile, Cerutti (27′ pt Amatulli), Teijo (34′ st Ardino), Pinto, Delgado (18′ st Petitti), Ancora (37′ st Gulic). All. Pizzulli.

MASSAFRA: Pizzaleo, Renna (45′ st Appeso), Odone (36′ st Camassa), Gori (36′ st Notaristefano), Zizzi, Carlucci, Venza, Cristofaro, Beltrame, Girardi, Galeone (45′ st Boscaini). All. Marzano.

ARBITRO: Piciaccia di Barletta.

—

CASTELLANETA-RACALE 0-3

RETI: 35′ pt Pirretti, 10′ st Pennetta, 22′ st Dominguez

CASTELLANETA: Menichini, Hardes Allan (42′ st Rizzi), Barulli, Sardella, Russo, Campobasso, Tisci, Pinto (8′ st Martinez), Francia (45′ st Cirillo), Abbate (48′ st Marchitelli), Pentimone (33′ st Basile). All. Gamarro.

RACALE: Mele, Reyes, Romano, Pirretti (41′ st Maruccia), Casalino, Fiore (23′ pt Stella), Pennetta (45′ st Semola), Potenza (45′ st Pisanello), Ciriolo (30′ st Tine), Silva, Dominguez. All. Mitri.

ARBITRO: Giordano di Matera.

—

DC OTRANTO-UGENTO 1-1

RETI: 25′ pt Cicerello rig. (U), 14′ st Buongiorno (O)

DC OTRANTO: Caroppo (25′ st Recchia), Plevi (19′ st De Luca Fe.), Mancarella, Diarra, Signore, Frisco, Valentini, Mariano, Tourè (21′ st Nicolazzo), Villani, Buongiorno (40′ st Falco). All. Mele.

UGENTO: De Luca Fr., Taveri, Lopez, Cassano, Galeandro (43′ st Deligio), Marconato, Chirivì (16′ st Cazzato), Navarro (47′ st Carrozzo), Pinto, Cicerello, Di Palma (24′ st Stefanizzi). All. Salvadore.

ARBITRO: Montrone di Bari.

—

VIRTUS MOLA-OSTUNI 4-1

RETI: 40′ pt e 35′ st Saani (M), 45′ pt Stancarone (M), 13′ st Caruso (O), 40′ st Dentico (M)

VIRTUS MOLA (f.i.): Doronzo, Amoruso, Difino, Tedone, Scardicchio, Sisto, Ngom, Capozzo, Saani, Dentico, Stancarone. All. Chianella.

OSTUNI (f.i.): Schina, Cardinale, De Martino, Tanzariello, Gazzoni, Stranieri, Molfetta, Benedetti, Caruso, Giunta, D’Amicis. All. Marino.

ARBITRO: Cipriani di Molfetta.