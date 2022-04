PROMOZIONE – I verdetti del girone A e la situazione dopo i recuperi del girone B

Il Novoli perde una grossa occasione per mettere in freezer il secondo posto, facendosi riacciuffare al 93′ dall’Avetrana, impegnata nella corsa per la salvezza. Nell’altro recupero della 24esima giornata, giocato ieri pomeriggio, ennesima vittoria del Città di Gallipoli che frena il Leverano. I bianconeri falliscono, quindi, l’aggancio e/o il sorpasso al Taurisano che resta al quarto posto con un punto di vantaggio a due giornate dalla fine. Il Novoli si porta a +3 sul Tricase. Saranno decisive le ultime due giornate, con tanti scontri diretti e incrociati per la salvezza e per la zona playoff. I tabellini:

NOVOLI-AVETRANA 1-1

RETI: 27′ pt Capone rig. (N), 48′ st Sanyang (A)

NOVOLI: Isceri, Tarantino (37′ st Martina), Fasiello, De Blasi (34′ st Leaci), Conte, Capone, Palazzo, Cocciolo, Massaro, Poleti (23′ st Franco), Delgado. All. Angelè.

AVETRANA: Lamarina, kofol, Trisciuzzi, Altavilla (17′ st Vecchio M.), Talò, Tamborrino, Maggio (38′ st Lecce), Gioia, Vecchio (11′ pt Moscogiuri), Sanyang, Pasqua (38′ st Massaro). All. Franco.

ARBITRO: Laraspata di Bari.

—

LEVERANO-CD GALLIPOLI 0-2

RETI: 28′ st Doukoure, 38′ st Malerba

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi (32′ st Sperti), Muci (42′ st Pasculli), Giannuzzi, Decarli, Elia, Puscio, Spedicato (32′ st Konè) Quarta (43′ st Fonte), De Michele, Lauretti (32′ st Capristo). All. Renis.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Barone (17′ st Malerba), Cardinale, Matere, Greco, Vergori (17′ st atif), Caputo (27′ st Carrozza F.), Nazaro (17′ st Legari), Doukoure (32′ st Muciaccia), Scialpi, Iurato. All. Carrozza A.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

NOTE: all’8′ st espulso De Michele (L) per gioco pericoloso.

—

Nel girone A, promozione in Eccellenza per la Polimnia; retrocede in Prima Categoria la Fesca Bari; ai playoff: Foggia Incedit-Spinazzola, Arboris Belli-Bitritto Norba; ai playout: Rinascita Rutiglianese-Sporting Apricena.