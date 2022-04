NARDÒ – Il Bitonto risorge con Santoro. Toro ko, la rincorsa salvezza si complica

Il Nardò non dà seguito al successo nel derby col Casarano di metà settimana e cade in casa col Bitonto. I neroverdi ritornano alla vittoria dopo otto turni e consolidano il terzo posto, blindando la qualificazione ai playoff.

Poche note di cronaca sino a metà della prima frazione. Si segnalano un’uscita di Petrarca in anticipo sul minaccioso Santoro e un mancino di Caputo, alto sulla traversa di Figliola. Al 26′ una magia di Lanzolla a momenti non beffa la porta difesa da Petrarca. Minuto 36, Bitonto in vantaggio: su un errore in uscita di Romeo, Stasi lancia Santoro sul filo del fuorigioco e l’attaccante ospite non si fa pregare per mettere il pallone alle spalle dell’estremo di casa.

Dopo il riposo, De Candia cambia Cristaldi inserendo Cavaliere, protagonista, suo malgrado, di uno scontro involontario con Figliola e Petta nei primi minuti della ripresa. Petta rimane a terra per diversi secondi, destando più di qualche preoccupazione ai suoi compagni e al suo staff. Per fortuna, poi, niente di grave. Il Bitonto non rinuncia ad attaccare e lo fa, senza grossa efficacia, con due tiri di Addae e Colella che non preoccupano più di tanto Petrarca. De Candia inserisce anche Mancarella e Alfarano per cercare di invertire la rotta. Lo stesso Alfarano spara fuori col sinistro, attorno alla mezzora. La gara s’innervosisce un po’, ma, alla fine, non si schioderà dallo 0-1 firmato Santoro.

Il Nardò quindi incassa la quindicesima sconfitta stagionale e non muove la classifica, restando inchiodato a 31 punti. Le buone notizie, per i granata, sono le sconfitte di Bisceglie e Matino che lasciano inalterato il distacco sulla zona retrocessione diretta. Il margine d’errore, però, si riduce sempre di più. Giovedì prossimo, trasferta-scontro diretto a Rotonda.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 10 aprile 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, giornata 32

NARDÒ-BITONTO 0-1

RETI: 36′ pt Santoro

NARDÒ (3-5-2): Petrarca; Trinchera, Romeo, Masetti; De Giorgi, Valzano (12′ st Mancarella), Caracciolo, Cancelli, Mariano (12′ st Alfarano); Cristaldi (1′ st Cavaliere), Caputo. A disp. Rollo, De Feo, Centonze, My, Dorini, Gallo. All. De Candia.

BITONTO (3-4-1-2): Figliola; Petta, Lanzolla, Colella; Stasi, Addae, Piarulli, Radicchio (17′ st Lacassia); Riccardi (40′ st Guarnaccia); Lattanzio (27′ st D’Anna), Santoro. A disp. Cannizzaro, Biason, Iadaresta, Mariani, Palumbo, Turitto. All. Potenza.

ARBITRO: Borriello di Arezzo.

NOTE: ammoniti Valzano, Caracciolo, De Giorgi (N); Piarulli, Petta, Addae, Santoro (B). Rec. 0+5.

