VIRTUS FRANCAVILLA – Scivolone a Viterbo, Costantino regala tre punti al Monterosi

Prosegue il periodo no per la Virtus Francavilla che esce sconfitta anche dalla trasferta col Monterosi. I biancazzurri proseguono nel mood negativo cominciato col derby perso a Bari: solo tre punti nelle ultime sei.

La gara si apre con una grossa occasione per gli ospiti: Patierno colpisce il palo pieno dopo una bella azione corale. Risponde l’ex Ekuban con un colpo di testa che non inquadra la porta. Una punizione di Adamo, leggermente allungata dal vento, mette qualche brivido alla porta di Nobile. Sul finire di tempo, sprint di Ekuban che mette in mezzo un pallone non raccolto da alcuno dei suoi.

Poche emozioni nella ripresa sino al 72′, quando un’altra punizione di Adamo sorvola di poco la traversa. La svolta arriva a dieci dalla fine. Ingenuo fallo di mani in area di Franco, l’arbitro decide per il rigore. Dal dischetto, Costantino spiazza Nobile e manda avanti i suoi. In pieno recupero, prima la Virtus rimane in dieci per un pestone rifilato da Pierno a Franchini, poi Alia compie un mezzo miracolo su una palla vagante in area, negando il pareggio ai biancazzurri.

La Virtus rimane ferma a quota 56, al sesto posto. Sabato prossimo, scontro diretto col Foggia che la segue a distanza di due punti.

IL TABELLINO

Viterbo, stadio “Rocchi”

domenica 10 aprile 2022, ore 14.30

Serie C/C 2021/22, giornata 36

MONTEROSI-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 80′ Costantino rig.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Piroli, Borri, Rocchi; Tonetto, Parlati, Basit (46′ Buglio), Franchini, Adamo (74′ Verde); Costantino (87′ Caon), Ekuban (73′ Artistico). A disp. Daga, Basile, Cancellieri, Milani, Luciani, Sdaigui, Mbende, D’Antonio. All. Menichini.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Idda, Miceli (87′ Delvino), Caporale; Pierno, Toscano, Franco, Ingrosso, Carella (81′ Ventola); Perez, Patierno. A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Maiorino, Gianfreda, De Maria, Poleti. All. Taurino.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

NOTE: ammoniti Basit (M), Mceli, Franco (VF); espulsi: 90+2′ Pierno (VF) per gioco violento.

