SERIE D/H – Brindisi, prima gioia. Fasano, e sono tre! Giornata nera per le leccesi: i tabellini della 14ª

Giornata nera per Matino, Casarano e Nardò, tutte battute in casa. Prima vittoria del Brindisi a Caserta: i biancazzurri, ora, vedono il Matino, lontano solamente un punto. Terza vittoria di fila per il Fasano di Ciro Danucci che passa anche sul campo dell’Altamura. In vetta irrompe il Cerignola che liquida il Francavilla nello scontro diretto e colleziona la quinta vittoria consecutiva che vale la leadership del girone H.

Dopodomani si ritornerà in campo per il turno infrasettimanale.

I tabellino della giornata numero 14:

A. CERIGNOLA-FRANCAVILLA 2-0

RETI: 24′ pt rig. e 26′ st Malcore

A. CERIGNOLA (4-3-3): Tricarico – Vitiello, Manzo, Allegrini, Dorval – Tascone (16′ st Achik), Agnelli (28′ st Giacomarro), Longo (40′ st Russo) – Mincica (18′ st Maltese), Malcore (32′ st Palazzo), Loiodice. All. Pazienza.

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco – Russo, Di Ronza (27′ st Dopoud), Ferrante – Cristallo (29′ st Vaughn), Langone, Ganci (29′ st Cabella), Melillo (32′ st Polichetti), Antonacci – Croce, De Marco (11′ pt Daniele). All. Ragno.

ARBITRO: Agostoni di Milano.

NOTE: espulsi Prisco (F) al 10′ st, Ferrante (F) al 17′ st per doppia ammonizione.

—

BISCEGLIE-SAN GIORGIO 1-1

RETI: 17′ pt Marino (B), 32′ pt Cassese (S)

BISCEGLIE (4-4-2): Martorel – Barletta, Marino (4′ st Di Prisco), Urquiza, Farinola (14′ st D’Angelo) – Rubino (23′ st Izco), Cozza, Fucci (34′ st Ferrante), La Piana – Lorusso (23′ pt Morra), Leonetti. All. Rufini.

SAN GIORGIO (4-1-4-1): Bellarosa – Ruggiero, Cassese, Bertolo, Raucci – Di Pietro – Di Franco (10′ st Landolfo), Navas, Albano (34′ st Onesto), Mancini (22′ st Raiola) – Varela (40′ st Bonfini). All. Borrelli.

ARBITRO: Caggiari di Cagliari.

NOTE: espulso Raucci (S) al 15′ st.

—

CASARANO-MOLFETTA 0-1

RETI: 33′ st Cappiello

CASARANO (4-3-3): Iannì – Coronese, Rizzo, Sanchez, Tordini (16′ st Tedesco) – Meduri, Atteo, Avantaggiato (10′ st Dellino) – Dambros, Ribeiro (16′ st Montinaro), Santarcangelo (16′ st Signorelli).

MOLFETTA (3-5-2): Viola – De Gol, Panebianco, Dubaz – Lobjanidze, Traorè, Fedel, Boccadamo, Guadalupi (42′ st Romio) – Granado (23′ st Cappiello), Pozzebon. All. Bartoli.

ARBITRO: Vacca di Saronno.

—

CASERTANA-BRINDISI 0-2

RETI: 34′ pt Kordic, 31′ st Bubalo

CASERTANA (4-3-3): Trapani – Tufano, Di Somma (35′ st Feola), Pambianchi, Monti – Vacca, Vicente, Maresca – Mansour, Liccardi, Felleca (28′ st Nicolau). All. Maiuri.

BRINDISI (4-4-2): Cervellera – Romano, Spinelli (37′ st Merito), Moi (34′ pt Alfano), Falivene – Silvestro, Galdean, Esposito, Badje (1′ st Rekik) – Bubalo, Kordic (44′ st Trovè). All. Di Costanzo.

ARBITRO: Virgilio di Agrigento.

NOTE: all’11’ st espulso Maresca.

—

GRAVINA-SORRENTO 2-0

RETI: 27′ st rig. Diop, 43′ st Chacon

GRAVINA (4-4-1-1): Liso – Gilli, Giglio, Di Modugno, Scalera (46′ st Popolo G.) – Tuninetti, Borgia (22′ st Bruno), Notaristefano (38′ st Iannoni), Chiaradia (16′ st Tommasone) – Checon – Diop (34′ st Krstevski). All. Summa-Ragone.

SORRENTO (3-5-2): Volzone – Manco (1′ st Petito), Romano (38′ st Marciano), Mansi – Mezavilla, Virgilio, Cacace, La Monica, Canotta (1′ st Tedesco) – Iadaresta, Cassata (24′ st Gargiulo). All. Cioffi.

ARBITRO: Selvatici di Rovigo.

—

LAVELLO-BITONTO 2-1

RETI: 21′ pt Santoro (B), 44′ pt Vitofrancesco (L), 42′ st Marcellino (L)

LAVELLO (4-3-3): Amata – Vitofrancesco, Brunetti, Fusco, Dell’Orfanello – Marcellino, Bright, Mercuri – Statella (44′ st Syku), Rodriguez (15′ st Ouattara), Liurni (15′ st Logoluso). All. Zeman.

BITONTO (4-2-3-1): Lonoce – Colella S., Petta, Lanzolla (44′ st Rimoli), Guarnaccia (33′ st Colaci) – Biason (30′ st Turitto), Manzo – Palumbo (21′ st Piarulli), Lattanzio (30′ st Taurino), D’Anna – Santoro. All. De Luca.

ARBITRO: Di Renzo di Bolzano.

—

NARDÒ-ROTONDA 1-2

RETI: 10′ pt Masetti (N), 13′ pt Adeyemo rig. (R), 25′ st Bottalico rig. (R)

NARDÒ (4-2-3-1): Petrarca – De Giorgi, Masetti, Porcaro (24′ st Cavaliere), Dorini – Mengoli, Cancelli – Mancarella, Caputo, Mariano (24′ st Alfarano) – Puntoriere (12′ st Cristaldi). All. De Candia.

ROTONDA (3-5-2): Polizzi – Ruano (36′ st My), Giordano, Sanzone – Leone, Bottalico, Camilleri (24′ st Coulibaly), Boscaglia (43′ st Di Giorgio), Valenti – Anastasio (19′ st La Vardera), Adeyemo (34′ st Mustafa). All. Napoli.

ARBITRO: Castellano di Michelino.

—

NOLA-NOCERINA 0-2

RETI: 1′ pt e 43′ pt Dammacco

NOLA (4-3-3): Cappa (1′ st Torino) – Togora, Sicignano, D’Orsi, Donnarimma – Caliendo (1′ st Camara), Acampora, Ruggiero (16′ st Gaetano) – Padulano (1′ st D’Angelo), Figliola, Corbisiero. All. De Stefano.

NOCERINA (3-5-2): Pitarresi – Cason, Donida, Bruno – Vecchione, Cuomo (42′ st Chietti), Novo, Esposito, Saporito – Dammacco (30′ st Garofalo), Mazzeo (22′ st Talamo). All. Cavallaro.

ARBITRO: Capriuolo di Bari.

—

TEAM ALTAMURA-FASANO 1-2

RETI: 11′ pt Gomes F. (F), 36′ pt aut. Mattera (F), 10′ st Molinaro (A)

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Giuliani – Tazza (1′ st Baradji), Errico (34′ st De Pinto), Mattera, De Vivo (16′ st Moser) – Clemente, Lucchese (12′ st Monaco), Russotto – Lorenzo (19′ st Zerbo), Tedesco, Molinaro. All. Pezzella.

FASANO (4-4-2): Suma – Del Col, Camara, Gorzelewski, Bianco – Calabria, Capomaggio, Bernardini, Corvino (38′ st Battista) – Sosa (34′ st Prado), Gomes F. (33′ st Callegari). All. Danucci.

ARBITRO: Mirri di Savona.

NOTE: espulso Camara (F) al 31′ st.

—

VIRTUS MATINO-MARIGLIANESE 0-1

RETI: 15′ pt Aracri

VIRTUS MATINO (4-3-1-2): Convertini – Giambuzzi (6′ st Monopoli), Nasif, Salto, Graziano (13′ st Ruibal) – Grandis (30′ st Alemanni), Marin, Tarantino – Ancora (30′ st Inguscio) – Meneses, Pisanello (13′ st Taveri). All. Branà.

MARIGLIANESE (3-5-2): Maione – Tommasini, Varchetta, Pantano – Massaro, Faiello, De martino (46′ st Prevete), Langella, De Angelis – Aracri (30′ st De Giorgi), Esposito. All. Sanchez.

ARBITRO: Cutrufo di Catania.

NOTE: al 28′ st espulso Tommasini (M) per doppia ammonizione.

(foto: una formazione del Brindisi, archivio – ph. Di Maria)