NARDÒ – Col Rotonda gira tutto male: una sconfitta da mettersi alle spalle al più presto

Terza sconfitta di fila per il Nardò, battuto a domicilio dal Rotonda in una gara che lascia tanto amaro in bocca ai salentini.

Il Toro va subito in vantaggio al 5′ con Masetti che, in corsa, scarica in porta un pallone proveniente dalla destra e non deviato da nessuno. Risponde il Rotonda con un tiro centrale di Bottalico, poi l’arbitro assegna il primo rigore ai lucani, trasformato, centralmente, da Adeyemo. Il Nardò spinge ancora con Mancarella, tiro centrale, e con Mariano, alto di poco. In ripartenza, Adeyemo fallisce il raddoppio, mettendo a lato di un soffio.

La ripresa si apre con una sforbiciata di Mariano, parata da Polizzi. I locali reclamano a gran voce un rigore per un fallo di mani in area lucana, ma Castellano lascia correre tra le proteste. Ancora Mengoli al tiro, palla alta di un soffio, poi Polizzi dice di no, coi pugni chiusi, a un tiro di Caputo. Lo stesso fantasista brindisino, poi, si esibisce in un tiro a giro su punizione, parato dall’estremo lucano. Nell’area granata, poi, l’arbitro vede e assegna un secondo rigore al Rotonda, trasformato, col mancino, da Bottalico. Tante proteste per i ragazzi di De Candia che si sentono defraudati. Il finale è un assalto continuo del Toro a testa bassa, che andrebbe anche a segno, se Castellino non vedesse un fallo sul portiere Polizzi.

Giornata da dimenticare per il Nardò, che si deve mettere subito alle spalle la partita persa in malo modo con la formazione di Napoli e deve pensare a ricominciare a muovere la classifica. Mercoledì sfida sul campo del Brindisi, che è risorto a Caserta.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 5 dicembre 2021, ore 15

Serie D girone H 2021/22 – giornata 14

NARDÒ-ROTONDA 1-2

RETI: 5′ pt Masetti (N), 14′ pt Adeyemo rig. (R), 23′ st Bottalico rig. (R)

NARDÒ: Petrarca, De Giorgi, Mengoli, Cancelli, Caputo, Masetti, Porcaro (25′ st Cavaliere), Mariano (25′ st Alfarano), Mancarella, Dorini, Puntoriere (13′ st Cristaldi). A disp. Centonze, Van Ransbeeck, Trinchera, Valzano, Luciano, Gallo. All. De Candia.

ROTONDA: Polizzi, Valenti, Leone (36′ st My), Ruano, Giordano, Sanzone, Camilleri (25′ st Coulibaly), Boscaglia (44′ st Di Giorgio), Anastasio (19′ st La Vardera), Bottalico, Adeyemo (34′ st Mustafa). A disp. Kapustins, Ziroli, Rodriguez, Pichard. All. Napoli.

ARBITRO: Castellano di Nichelino.

NOTE: Ammoniti Caputo, Porcaro (N), Bottalico, Coulibaly (R).

(foto: W. Macorano)