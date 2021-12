VIRTUS FRANCAVILLA – Basta un gol di Perez per battere un orgoglioso Monterosi

Vittoria di misura per la Virtus Francavilla contro il Monterosi in una gara con poche emozioni.

Nel primo tempo, leggermente meglio gli ospiti che tentano il tiro in più occasioni, anche se la chance migliore è una sola e capita sula testa del salentino Parlati. La girata di testa dello scuola Lecce è allontanata in tuffo da Nobile. Per i locali si fa vedere Prezioso che, dopo una sponda con Perez, spara sulla traversa.

Dopo il riposo, la Virtus va subito in vantaggio: assist di Prezioso per Perez che, con un diagonale, batte Alia. Gli ospiti si scuotono e cominciano ad attaccare a testa bassa, producendo palle gol a ripetizione con Tartaglia (para Nobile), Adamo (palla alta sulla traversa), Mbende (palla deviata sotto misura dalla difesa di casa) e Pollidori (che non trova lo specchio di testa). Finale vibrante con una grande occasione per Caon che, solo davanti a Nobile, non trova la porta. Risponde la Virtus con un tiro di Maiorino al volo, stesso esito. L’assalto finale della squadra di Menichini non porta frutti. Vince la Virtus che si porta a 27 punti e consolida la sua posizione in zona playoff.

Sabato pomeriggio, derby sul campo dello Zaccheria contro il Foggia di Zeman.

—

IL TABELLINO

Francavilla F., Nuovarredo Arena

domenica 5 dicembre 2021, ore 17.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 17

VIRTUS FRANCAVILLA-MONTEROSI 1-0

RETI: 52′ Perez

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Enyan (72′ Ingrosso), Toscano, Carella (72′ Tulissi), Prezioso (72′ Mastropietro), Pierno – Maiorino (83′ Franco), Perez (83′ Ventola). All. Sportillo.

MONTEROSI (3-5-2): Alia – Piroli (16′ Tartaglia), Mbende, Borri – Cancelleri, Adamo, Parlati, Buono (71′ Caon), Verde – Buglio (82′ Tonetto), Pollidori. All. Menichini.

ARBITRO: Marotta di Sapri.

NOTE: ammoniti Carella, Perez (VF), Borri, Verde (M). Rec. 2′ e 4′.

(foto: Perez esulta dopo il gol – ph. Miglietta)

RISULTATI E CLASSIFICA