VIRTUS MATINO – Mariglianese corsara col minimo sforzo. Continua il periodo nero per la truppa di Branà

La Virtus Matino manca ancora l’appuntamento con la vittoria. Alla Mariglianese basta un gol di Aracri per portarsi a casa l’intera posta, con una gara attenta e pragmatica. I biancazzurri di Branà hanno mostrato i soliti difetti: scarsa cattiveria in zona gol e errori, pagati carissimi, in difesa.

Esordio dal 1′ per i due ultimi arrivati, Meneses e Pisanello. Ancora gioca un passo indietro ai due. In difesa ritorna Giambuzzi. Sanchez, allenatore ospite, conferma in blocco la formazione che, domenica scorsa, ha liquefatto la Casertana, con la solita novità Massaro per lo squalificato Peluso.

E, dopo un avvio connotato da uno spiccato agonismo, è proprio Massaro a salire sugli scudi, servendo un pallone solo da spingere in porta ad Aracri, che, al 15′, manda in vantaggio i suoi. Sterile la reazione del Matino che si concretizza solamente nell’incornata di Grandis, salvata, quasi sulla linea, da Varchetta, Sulla ribattuta, è da dimenticare il tiro di Pisanello a botta sicura. Prima del riposo, De Angelis, da posizione defilata, testa i riflessi di Convertini che risponde prontamente.

Ruibal, nella ripresa, rivitalizza un po’ l’attacco biancazzurro, anche se l’argentino difetta, in più occasioni, della mira. E allora i napoletani pungono con Esposito e Tommasini, andando a un passo dal raddoppio. Lo stesso Tommasini lascia i suoi in dieci alla mezzora, per doppia ammonizione. La spinta del Matino, però, è confusa e produce solo cross gettati in mezzo all’area, preda dei difensori locali. L’ultima azione di cronaca è un tiro debole e centrale di Meneses, preda di Maione.

Sesto ko di fila, sesta partita senza segnare, penultimo posto in solitaria. L’unica nota positiva, per il Matino, è che mercoledì si ritornerà subito in campo, su quello della Nocerina.

—

IL TABELLINO

Parabita, Heffort Sport Village

sabato 4 dicembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 14

VIRTUS MATINO-MARIGLIANESE 0-1

RETI: 15′ pt Aracri

VIRTUS MATINO (4-3-1-2): Convertini; Giambuzzi (6′ st Monopoli), Nasif, Salto, Graziano (13′ st Ruibal); Grandis (30′ st Alemanni), Marin, Tarantino; Ancora (30′ st Inguscio); Meneses, Pisanello (13′ st Taveri). A disp. D’Ippolito, Fina, Calò. All. Branà.

MARIGLIANESE (3-5-2): Maione; Tommasini, Varchetta, Pantano; Massaro, Faiello, De Martino (46′ st Prevete), Langella, De Angelis; Aracri (30′ st De Giorgi), Esposito. A disp. Cafariello, Palumbo V., Fiorillo, Palumbo L., Orlando, Torromacco, Ragosta. All. Sanchez.

ARBITRO: Cutrufo di Catania.

NOTE: gara giocata a porte chiuse. Ammoniti Giambuzzi, Graziano, Marin, Salto, Meneses (VM), De Angelis, Varchetta, Esposito (Mar); espulso al 28′ st Tommasini (Mar) per doppia ammonizione. Rec. 0′ pt, 4′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA