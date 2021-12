LECCE – Strefezza versione assist-man, Majer e Gargiulo tirano fuori l’artiglieria pesante: le pagelle

LE PAGELLE DI LECCE-REGGINA

Gabriel 6,5: In gare come queste, in cui c’è veramente poco da fare, spesso capita che arrivi un solo tiro e che sia quello letale. Nell’occasione di Ricci è prontissimo a negare il gol all’avversario, come è attento in un altra occasione, con una respinta a ginocchia chiuse.

Gendrey 7: Sulla fasce, il Lecce procede in senso asincrono. Il francese spinge come un ossesso, e lo fa bene, come spesso succede, correndo l’ennesima maratona e provando anche due azioni personali che meritavano maggior fortuna. Ordinato in difesa.

Lucioni 7,5: Ormai è entrato in modalità “on fire”. Celebra, nel migliore dei modi, il rinnovo del contratto con la maglia giallorossa e sbriciola qualsiasi avversario gli passi davanti.

Dermaku 6,5: Entra nell’azione dell’uno a zero, incurvando, quasi di nuca, un pallone per Coda, abile, poi, nell’assist per Gargiulo. Pericoloso anche in proprio nei salti da corner. Insuperabile, o quasi, in difesa.

Gallo 6,5: Se Gendrey è una freccia in fase propositiva, lui è un muro in fase difensiva, mettendo pezze e chiudendo buchi con relativa facilità. Qualche discesa sul fondo e pochi cross, ma la cosa più importante è la riconferma di un periodo positivo.

Majer 7,5: Faro del centrocampo, cervello nell’impostazione, muro in fase di filtro, spietato in zona gol, con un inserimento (e uno stop delicato) da manuale del calcio.

(75′ Blin) 6: Porta a casa la consueta dose di legna per l’inverno.

Hjulmand 6,5: Merita il gol e arriverà, prima o poi. Per il resto, solita regia ordinata e dinamica, sovrastando i diretti avversari con facilità disarmante.

(84′ Helgason) sv

Gargiulo 7: Marione ci ha preso gusto. Ed era anche ora, vista la sua qualità, aggiungeremmo! Sinistro che spacca la partita da corta distanza, decisivo in fase di muro sulle rare sortite offensive reggine.

Strefezza 7: Non segna, ma manda in porta Majer con un assist da urlo, condito dalla solita corsa, dall’intelligenza tattica e dalla pericolosità nei 20 metri avversari. Sfiora un gol che avrebbe fatto tremare il Via del Mare, di tanto così.

(84′ Listkowski) sv

Coda 6,5: Sembrava ritornato l’Hispanico e invece si è fermato di nuovo. Nei 40 minuti che ha giocato, un paio di sortite offensive e un assist sontuoso per il gol di Gargiulo.

(41′ Olivieri) 6: La migliore delle ultime tre gare. Si sbatte come sempre, fa da centroboa per i compagni e va vicino a un gol che avrebbe meritato per l’impegno che ci mette.

Di Mariano 6: Gli manca il gol e si vede, ma mette, comunque, scompiglio nella difesa calabrese. Manca la stoccata un paio di volte, poi ci mette il timbro sul gol di Gargiulo con un cross teso al centro dell’area.

(76′ Rodriguez) 6: Entra su un comodo punteggio quando la sua squadra è ormai in fase di risparmio energetico. Un paio di buoni spunti, poco altro.

All. Baroni 7,5: Una vittoria comoda contro un avversario che comodo non lo è per niente. Un suo merito, senza dubbio: aver ottimizzato il risultato grazie al gioco. D’altronde, se non si perde dall’estate piena, ci sarà un motivo.

REGGINA: Turati 6,5 – Adjapong 6,5, Cionek 5,5, Regini 5,5, Di Chiara 5 – Hetemaj 5,5, Crisetig 5 (70′ Bianchi 5), Cortinovis 6,5 (70′ Tumminello 5) – Bellomo 5 (59′ Galabinov 5,5), Montalto 5 (59′ Ricci 5,5), Rivas 5 (73′ Liotti 5,5). All. Aglietti 5.

(foto: Zan Majer, autore di uno splendido secondo gol – ph Coribello/SalentoSport)