ECCELLENZA/B – Il Martina fa 13, Ugento di rigore. Bene Castellaneta e Gallipoli F.: i tabellini della 13ª

Nulla di nuovo dopo l’ultima giornata d’andata nel girone B di Eccellenza pugliese. Il Martina si distrae per un tempo, poi accende il motore e passa d’autorità a Massafra, collezionando la tredicesima vittoria su tredici gare giocate. Alle sue spalle, a ben undici punti di distacco, l’Ugento batte l’Otranto di misura e su rigore e porta a casa la nona vittoria stagionale. Per l’Otranto, un solo punto nelle ultime tre partite. Il Castellaneta si conferma al terzo posto, battendo, in rimonta, il Racale con le reti di Martinez e Palmisano. La squadra dell’esordiente Orazio Mitri, poi, spreca dal dischetto la possibilità di pareggiare in extremis.

Veleggia col vento in poppa il Gallipoli Football che vince anche a Grottaglie e allunga la striscia positiva (cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei). Sava e Ginosa chiudono a reti bianche, due squadre che non vivono un momento di forma brillante. Bene il Maglie che s’impone nettamente sul Manduria. L’Ostuni ritorna a vincere liquidando, in rimonta, il Mola.

I tabellini della 13esima giornata:

S. MASSAFRA-MARTINA 1-3

RETI: 5′ pt Girardi (Mas), 43′ pt Gulic (Mar), 2′ st Delgado (Mar), 10′ st Cerutti (Mar)

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Labellarte, Cirrottola, Fonzino (16′ st Gravina), Camassa, Cristofaro, Stella (13′ st Turi), Appeso, Vapore (40′ st Notaristefano), Girardi (40′ st Fornino), Guarino (28′ st Boscaini). All. Pizzonia.

MARTINA: Maggi, Cappellari, Monteleone, Mangialardi, Aprile, perrini, Cerutti, Teijo, Gulic (23′ st Bukva), Delgado (44′ st Dominguez), Ancora (44′ st Fruci). All. Pizzulli.

ARBITRO: Salomone di Bari.

—

TOMA MAGLIE-MANDURIA 3-1

RETI: 6′ pt Gomez T. (Man), 16′ pt rig. Flordelmundo (Mag), 19′ st Mosca (Mag), 25′ st Politi (Mag)

TOMA MAGLIE: Esposito, Tecci, Marcuccio (23′ st Politi), Cabrera, Pasca, Muchardi, Negro, Marinò (13′ st Marin), Mosca (33′ st Calabrese), Flordelmundo (43′ st Piccinno), Romano. All. Luperto.

MANDURIA: De Marco, Pignatale (33′ st Castello), Coccioli, Reilly, Ribezzi, Dyeng, Gomez T., Di Marxo (23′ st Cassano), De Carvalho (20′ st Turco), Goncalves, Scarci (39′ st Cava). All. Geretto.

ARBITRO: Losapio di Taranto).

—

UGENTO-DC OTRANTO 1-0

RETI: 7′ pt rig. Carrozzo

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Galeandro (35′ st Cedrez), Cassano, Lopez, Marconato, Chirivì, Pinto (21′ st Frisenda, 30′ st Garzia), Stefanizzi, Escobedo (33′ st Di Palma), Cicerello. All. Ventura (Salvadore squalificato).

DC OTRANTO: Caroppo, Pleci (37′ st Angelini), Mancarella, Palumbo (13′ st Piccinno), Signore, Oproiescu, Valentini (32′ st Frisco), Mariano, Cisternino, Villani, Buongiorno. All. Manco.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

—

GROTTAGLIE-GALLIPOLI F. 1-2

RETI: 12′ st Maiolo (Ga), 35′ st Vecchio (Gr), 42′ st Cascio (Ga)

GROTTAGLIE: Amabile, Santoro, Gallù, pecora, Galeone (18′ st Rondini), Carlucci, Gargaro, Serra, De Luca, Venza, Vecchio. All. Viscido.

GALLIPOLI F.: Russo, Miccoli, Piscopiello, Maiolo, Hundt, Martinez, Solidoro (33′ st Monteduro), Cascio, Medina, Regner, Sindaco. All. Oliva.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

RACALE-CASTELLANETA 1-2

RETI: 10′ pt Castrì (R), 30′ pt Martinez (C), 23′ st Palmisano (C)

RACALE: Mele, De Maria, Romano, Pirretti, Casalino, Reyes, Botrugno, Perna (42′ st Parlati), Potenza, Castrì, Pennetta. All. Mitri.

CASTELLANETA: Lacirignola, D’Andria, Barulli, Macaluso, Sardella, Pitto, Pinto, Giannotta (38′ st Tisci), Palmisano (38′ st Stauciuc), Martinez (44′ st Gramegna, 48′ st Balestra), Agodirin (33′ st Abbate). All. D’Alena.

ARBITRO: Cianci di Bari.

NOTE: al 30′ st Lacirignola (C) para un rigore a Pirretti (R).

—

OSTUNI-V. MOLA 2-1

RETI: 7′ st Colella (M), 34′ st Marino rig. (O), 37′ st Pizzolla (O)

OSTUNI: Schina, Stranieri, Chiochia, Razzini, Nives, Marino, Giunta, Benedetti, Molfetta (34′ st Pizzolla), Marzio, Maglie. All. Bruni.

V. MOLA: D’Oronzo, Amoruso, Campanella, D’Addabbo, Colella, Ngom, Stella, Dentico, Schirone, Portoghese, Pinto. All. Sisto.

ARBITRO; Lucanie di Molfetta.

—

SAVA-GINOSA 0-0

SAVA: Maraglino, Fabiano, D’Amberosio, Cimino (16′ st D’Ettorre), Aquaro, D’Arcante, De Luca (160 st Greco), Procida, Quarta, Beltrame, Bongermino (16′ st Caruso). All. Passariello.

GINOSA: Gallitelli (41′ st Tanzi), Bitetto, De Palma, Guerra, Ola, De Carlo, Pulpito (23′ st Facecchia), Romeo, Scatigna, Fumai (41′ st Schembri), Lovecchio (13′ st Saani). All. Pizzulli.

ARBITRO: Di Benedetto di Novi Ligure.

(foto: un’immagine di Ugento-Otranto)