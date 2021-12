PROMOZIONE/B – CD Gallipoli sul gong, Novoli secondo. Brilla Campi in forma smagliante: i tabellini della 13ª

In extremis, la Città di Gallipoli infila la dodicesima vittoria stagionale, battendo il Tricase proprio all’ultimo respiro con una rete di Doukoure, su leggerezza difensiva rossoblù. I giallorosso viaggiano spediti in vetta al girone B con ben 13 punti di distacco sulle seconde, che, da ieri, sono due. Il Taurisano continua a raccogliere le briciole e perde anche a Taranto col Talsano, vittorioso grazie a uno spunto del solito bomber Mimmo Peluso. Per il Toro, solo quattro punti nelle ultime sei giornate e secondo posto, ora, condiviso col Novoli, che, invece, continua a macinare punti (12 su 12 nelle ultime quattro). A Locorotondo, la decidono due punizioni di Scarcella e Poleti. Al quarto posto, il Talsano aggancia il Leverano, uscito battuto da Ginosa. Pari senza reti tra Veglie e Galatina, mentre il Brilla Campi si conferma in un periodo di brillante forma, superando anche il Melendugno e portando a casa la terza vittoria consecutiva.

I tabellini della 13esima giornata:

CITTÀ DI GALLIPOLI-TRICASE 1-0

RETI: 48′ st Doukoure

CITTÀ DI GALLIPOLI: Passaseo, Schirosi, Cardinale, Nuzzo (30′ st Carrozza F.), Greco, Matere, Malerba, Sansò, Doukoure, Scialpi, Caputo (38′ st Vigliotti). All. Carrozza A.

TRICASE: Bibba, Mauro, Rizzo J., Moretto (39′ st Zocco), Citto, Diallo, Mastore (30′ st Rizzo E.), Otmani (47′ st Dimaglie), Conde (18′ st Chiffi), Munua, D’Amico (24′ st Bonaventura). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Maselli di Bari

—

V. LOCOROTONDO-NOVOLI 0-2

RETI: 12′ pt Scarcella, 16′ pt Poleti

V. LOCOROTONDO: Costantino, Neglia (41′ st Pascullo), Angelini (12′ st Pantaleo), Rubino (1′ st Lacirignola), Anglani, Fumarola, Serio (31′ st Calia), Galiano, Montaldi, Longo (10′ pt Calabretto), Salamina. All. Rosato.

NOVOLI: Isceri, Tarantino, Marascio Gioe. (41′ pt Leaci), Franco, Fasiello, Capone, Delgado (44′ st Conte), Marasco Giov. (15′ pt Quarta), Massaro (47′ st De Blasi Gab.), Poleti, Scarcella. All. Marangio.

ARBITRO: Bellarte di Molfetta.

NOTE: al 9′ pt espulso Costantino (L) per aver interrotto una chiara occasione da gol.

—

BRILLA CAMPI-MELENDUGNO 2-0

RETI: 3′ st Caravaglio, 39′ st Macchia

BRILLA CAMPI: Napoli, Longo, Iaia A. (47′ st Della Giorgia), Iaia S., Tondo, De Ventura (48′ st Pezzuto), Resinato, Caravaglio (45′ st Diop), Macchia (42′ st Greco), Marti (47′ st Lupo), Podo (39′ st Carlà). All. Patruno.

MELENDUGNO: Nuzzaci, Colagiorgio, Greco, Longo (23′ st Chiriatti), Magnolo, De Giorgi, Permeti (42′ st D’Alba), De Mitri (36′ st Petruzzella), Conte (42′ st Gurau), Fanigliulo, Nocco. All. Castrignanò.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

SPARTAN LEGEND-LEVERANO 1-0

RETI: 40′ st Alassia

SPARTAN LEGEND: Giampetruzzi, Perrone (37′ st Alassia), Olindo, Nazaro V., D’Aprile, Bruno, Sciacoviello (22′ st Youmbi), D’Angelo, Camara, Letizia, Nazaro G. (24′ st Sana). All. Passariello.

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi (42′ st Pedone), Pasculli, Caputo (9′ st Muci), De Carli, Elia, Puscio, Spedicato, Quarta, De Benedictis, Sperti (9′ st Kone, 42′ st Fonte). All. Verdesca.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

VEGLIE-GALATINA 0-0

VEGLIE: Melissano, Errico, De Mauro, Rotunno (1′ st Di Giulio), Gurau, Voges (35′ pt De Luca)=, Verri, Commendatore, Palma (26′ pt Alemanno), Lillo, De Lorenzis. All. Politi.

GALATINA: Minerba, Leanza, Mingiano, Zaminga, Bramato, Costantini, pascali, De Razza (35′ st Ferraro), De Pascalis (42′ st Vantaggiato), Garrapa, Aloisi. All. Contaldo.

ARBITRO: Laraspata di Bari.

—

TALSANO-TAURISANO 1-0

RETI: 42′ pt Peluso C.

TALSANO: Miccoli, Montervino, La Gioia (49′ st De Comite), Dima, Lecce, Franco, Grillo, Ungaro, Peluso C. (42′ st Galante), Mignogna (40′ st Ciardo), Scarci. All. Pettinicchio.

TAURISANO: Potenza, Arbisi, Mele, Zilli (25′ st Luca), Ciurlia (45′ st Di Seclì), Gigante, Torsello (40′ st Preite), Galati, Vantaggiato (25′ st Scarlino), De Giorgi, Manganaro (30′ st Calò). All. Bray.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

(foto: la Città di Gallipoli)