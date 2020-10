SERIE D/H – Boom Fasano, Brindisi fermato: sorridono Casarano e Sorrento. Tutti i tabellini della 4ª giornata

La copertina della quarta giornata del girone H di Serie D è per il Fasano che batte per 2-0 il Brindisi nel derby del “Curlo” e infligge ai biancazzurri la prima sconfitta stagionale che costa anche la vetta della classifica, a vantaggio di Casarano (1-3 a Gravina) e Sorrento (1-2 a Taranto). Prima vittoria per il Nardò, grazie a Massari e Milli. Tutti i tabellini:

NARDÒ-PUTEOLANA 1-0

RETI: 29′ pt Massari

NARDO’ (4-3-1-2): Milli; Palazzo, De Giorgi, Stranieri, Sepe; Cancelli, Scialpi, Mengoli (41′ st Spagnolo); Massari (32′ st Valzano); Gallo (25′ st Cuomo), Caputo. A disp.: Mirarco, Potenza, Marulli, Raia, Angelini, Lamacchia. All.: Danucci.

PUTEOLANA (4-5-1): De Lucia; Pisacane, Pantano, Monteleone, Piacente; Messina (10′ st Soprano), Imbimbo, Cavaliere, Sorrentino (32′ st D’Errico), Festa; Chiacchio (25′ st Di Caterino). A disp.: Gilli, Pecorella, Caiazzo, Landri, Peluso. All.: De Martino.

ARBITRO: Crescenti di Trapani.

NOTE: spettatori 400 circa. Al 12′ pt Cavaliere (P) si fa parare un calcio di rigore da Milli (N). Ammoniti: Caputo, Mengoli (N), Cavaliere, Chiacchio, Festa, Imbimbo, De Lucia (P). Espulso: al 50′ st Monteleone (P) per gioco violento. Angoli: 3-5. Rec.: pt 1′, st 6′.

TARANTO-SORRENTO 1-2

RETI: Cacace 23’ st (S), Matute 25’ st (T), Liccardi 33’ st (S)

TARANTO: Sposito, Boccia, Caldore, Ferrara, Marsili, Guastamacchia, Lagzir (14’ st Falcone), Matute, Acquadro (33’ st Serafino), Stracqualursi (10’ st Alfageme), Santarpia (14’ st Mastromonaco, 43’ st Diaby). A disposizione: Stasi, Rizzo, Shehu, Marino. Allenatore: Giuseppe Laterza.

SORRENTO: Scarano, Gargiulo, Masullo, Lamonica, Cil gol dacace, Mezavilla, Basile, Camara, Cunzi (41’ st Procida), Mancino (13’ st Masi), Gargiulo (13’ st Liccardi). A disposizione: Orazzo, Cesarano, Terminiello, Somma, Stefanski, Cassata. Allenatore: Luca Fusco.

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti: Matteo Cardona di Catania e Luca Noé Marseglia di Milano.

NOTE: ammoniti: Santarpia (T), Falcone (T), Masullo (S), Masi (S), Marsili (T), Ferrara (T), Camara (T).

GRAVINA-CASARANO 1-3

RETI: 2′ pt autorete Pagkratis (C), 7′ pt Sansone (C), 11′ st Gjonay (G), 33′ st Favetta (C)

GRAVINA: Pagkratis, Dentamaro, Perez (2′ st Chiaradia), Defeo, Gilli, Degol, Correnti, Mady (2′ st Gjonay), Vranjican, Montinaro (19′ st Ficara), Ben Khalek (44′ st Di Martino). A disposizione: Martellone, Panebianco, Giorgi, Vinicio, Daddabbo. All. Deleonardis.

CASARANO: Guido, Onda, Pagliai, Tascone (40′ st Atteo), Longhi, Mattera, Sansone (38’ st Versienti), Bruno, Rodriguez (31′ st Favetta), Mincica (43′ st Figliomeni), Giacomarro. A disposizione: Guarnieri, Pedicone, Galfano, Feola, Negro. All. Vincenzo Feola.

ARBITRO: Maurizio Barbiero di Campobasso.

NOTE: ammoniti Sansone,Dentamaro, Montinaro Tascone. Recupero: 1′ pt, 4′ st.

TEAM ALTAMURA-BITONTO 2-3

RETI: 9′ pt Petta (B), 35′ pt Sirri (B), 12′ st Errico (TA), 26′ st Lattanzio rig. (TA), 35′ st Guadalupi rig. (TA)

TEAM ALTAMURA: Bozzi, Errico (22′ st Moussa), Casiello, Langone, Lanzolla, Russo (22′ st Pantano), Lorenzo, Biason (37′ st Lucchese), Croce, Guadalupi, Tedesco. All. Monticciolo.

BITONTO: Figliola, Nannola, Colella (7′ st Di Cecco), Mariani, Petta, Sirri, Triarico (38′ st Taurino, 42′ st Agresta), Capece, Lattanzio, Pozzebon (30′ st Palmisano), Piarulli. All. Ragno.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

NOTE: espulsi Ragno al 27′ st e Zinfollino al 30′ st.

F. ANDRIA-AZ PICERNO 1-2

RETI: 36′ pt Cristaldi (FA), 22′ st e 23′ st rig. Esposito (P)

F. ANDRIA: Anatrella, Lacassia, Carullo (31′ st De Santis), Busetto (28′ st Minicleri), Venturini (44′ st Tusiano), Paparusso, Zingaro (23′ st Notaristefano), Bolognese, Cristaldi, Prinari, Russo (15′ st Adusa). All. Panarelli.

AZ PICERNO: Giuliani, Caiazza, Pitarresi, Dametto, Zito (38′ st Finizio), Iadaresta, Dettori, Girasole, Guerra (11′ st D’Angelo), Leone (31′ st Parisi), Albadoro (11′ st Esposito). All. Ginestra.

ARBITRO: Guazolino di Torino.

FRANCAVILLA-LAVELLO 2-2

RETI: 25′ pt Liurni (L), 8′ st Nolè (F), 11′ st Cappiello (F), 31′ st Longo (L)

FRANCAVILLA: Chingari, Di Ronza (1′ st Caponero), Nicolao, Galdean, Pagano, Cabrera, Sellitti (5′ st Cappiello), Navas, Pisanello (36′ st Tarantino), Nolè, Morleo. All. Lazic.

LAVELLO: Carretta, Dell’Orfanello (25′ st Corna), Vitofyrancesco, Bruno, Longo, Burzio, Herrera, Liurni (25′ st Ouattara), Garcia, Giunta, Mercuri. All. Zeman.

ARBITRO: Paradiso di Lamezia Terme.

FASANO-BRINDISI 2-0

RETI: 1′ st e 30′ st Gaetani

FASANO: Suma, Brescia (15’ s.t. Vogliacco), Riccardi (1’ s.t. De Carolis),

Monaco (40’ s.t. Difino), Cassano, Russo (49’ s.t. Angelini), Gaetani, Narese, Cavaliere, Lanzone (43’ s.t. Procida), Bernardini. All.: Raimondo Catalano

BRINDISI: Lacirignola, Bottari (31’ s.t. Zanghi), Sicignano (38’ s.t. Nocerino), Cerone, Palumbo (22’ s.t. Iaia), Boccadamo (31’ s.t. Nives), Botta, Palazzo, Clemente, D’Angelo, Lacarra (19’ s.t. Maglie). All.: Claudio De Luca

ARBITRO: Vingo di Pisa.

MOLFETTA-A: CERIGNOLA 2-1

RETI: 35′ pt Tedesco (C), 10′ st Caprioli (M), 15′ st Mingiano (M)

MOLFETTA: Tucci, Dubaz, Diallo, Pinto, Caprioli (33′ st Gogovski), Lamacchia (1′ st Varriale), Lavopa, Marolla (25′ st Romano), Afri, Ventura (35′ st Saani), Mingiano (43′ st Forte). All. Bartoli.

A. CERIGNOLA: Tricarico, Acampora, Russo, Conti (16′ st Colucci), Syku, Allegrini, Alfarano (16′ st Barrasso), Esposito, Leonetti (34′ st Verde), Muscatiello (16′ st Battista), Tedesco. All. Pazienza.

ARBITRO: Giaquinto di Parma.

NOTE: Espulso Acampora per doppio giallo.

PORTICI-REAL AVERSA 3-2

RETI: 6′ e 46′ Maione (P), 48′ e 59′ Simonetti (A), 95′ Nappo (P)

PORTICI: Schaeper, Arpino (63′ Avella), Savarise, Donnarumma, Vitiello, Nappo, Illuminato (83′ Marigliano), Grieco (59′ Sorrentino), D’Acunto, Maione (70′ Carnevale), Prisco. All. Panico.

REAL AVERSA: Prudente, Cassandro, Varchetta, Della Corte (80′ Improta), Ndiaye, Gallo, Barone, Cardone (55′ Ziello), Riggio, Simonetti (88′ Giliberti), Chianese (87′ Lanzillo). All. De Stefano.

ARBITRO: Silvera di Valdarno.

NOTE: espulso D’Acunto e Cassandro al 60′ e 86′.