TARANTO – Stecca in casa, il Sorrento sbanca lo Iacovone

Il Taranto fallisce la prima davanti al suo pubblico, il Sorrento sbanca lo Iacovone e ottiene i tre punti grazie alle marcature di Cacace e Liccardi, inutile la rete del momentaneo vantaggio di Matute.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota è di marca campana: al 3’ ci prova Lamonica da fuori, la sfera finisce fuori. Al 13’ c’è una buona azione dei rossoblù, che si conclude con un tiro alto di Santarpia. Il giovane classe 2001 si fa pericoloso anche al 28’: quando conclude alto al volo. Il Taranto spinge e va vicino alla rete in due circostanze: al 33’ su una punizione di Lagzir e al 36’ con un tiro d’esterno dello stesso marocchino. L’azione più pericolosa arriva al 42’: Lagzir manda in porta Stracqualursi con un passaggio filtrante, l’attaccante argentino però si fa respingere il suo diagonale dall’estremo difensore ospite. La prima frazione di gioco termina a reti bianche dopo un minuto di recupero.

La seconda frazione parte con i rossoneri in avanti: Cunzi ci prova al 16’ con un tiro al volo. I costieri si portano in vantaggio al 23’ con una testata di Cacace dopo un calcio di punizione. Il Taranto risponde subito, al 25’ raggiunge il pareggio con Matute, il quale trova la zampata vincente su un calcio d’angolo. I rossoblù spingono ma vengono puniti in contropiede: al 33’ cross dalla tre quarti per il neoentrato Liccardi, che con un diagonale spedisce la palla sotto l’incrocio per il nuovo vantaggio rossonero. Le azioni degne di nota terminano qui, e la contesa finisce dopo cinque minuti di recupero con la prima sconfitta stagionale per gli ionici. Domenica prossima per il Taranto c’è l’ostacolo Casarano.

IL TABELLINO

Taranto, stadio Erasmo Iacovone

domenica 18 ottobre 2020, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – giornata 4

TARANTO-SORRENTO 1-2

RETI: Cacace 23’ st (S), Matute 25’ st (T), Liccardi 33’ st (S)

TARANTO: Sposito, Boccia, Caldore, Ferrara, Marsili, Guastamacchia, Lagzir (14’ st Falcone), Matute, Acquadro (33’ st Serafino), Stracqualursi (10’ st Alfageme), Santarpia (14’ st Mastromonaco, 43’ st Diaby). A disposizione: Stasi, Rizzo, Shehu, Marino. Allenatore: Giuseppe Laterza.

SORRENTO: Scarano, Gargiulo, Masullo, Lamonica, Cil gol dacace, Mezavilla, Basile, Camara, Cunzi (41’ st Procida), Mancino (13’ st Masi), Gargiulo (13’ st Liccardi). A disposizione: Orazzo, Cesarano, Terminiello, Somma, Stefanski, Cassata. Allenatore: Luca Fusco.

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti: Matteo Cardona di Catania e Luca Noé Marseglia di Milano.

NOTE: ammoniti: Santarpia (T), Falcone (T), Masullo (S), Masi (S), Marsili (T), Ferrara (T), Camara (T).

