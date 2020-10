Giornata numero 3 alle porte per la Promozione pugliese girone B. Sono quattro le squadre ancora a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti. Il Brilla Campi, a San Pancrazio Salentino, ospiterà il Locorotondo; derby tarantino per l’Avetrana, in casa contro il Talsano; derby barese per il Polimnia sul campo dell’Arboris Belli; trasferta a Otranto,…