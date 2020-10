VIRTUS FRANCAVILLA – Un super Martinez chiude tutte le porte, il Catania sbanca il “Giovanni Paolo II”

Gioca bene, ma non segna e viene punita dagli ex. È il sunto della gara della Virtus Francavilla, persa per 0-1 in casa contro il Catania, a segno su rigore dell’ex Sarao a fine primo tempo. Seppur con tante assenze, i biancazzurri, davanti ai propri tifosi, tengono testa ad una delle big del girone, ma accusano l’assenza dei loro attaccanti di ruolo, come Vazquez e Perez.

Nel primo tempo, Martinez, portiere ospite, si deve superare su un tiro di Di Cosmo; poi è il palo a dire di no a Mastropietro; quindi, su Zenuni è ancora grande Martinez. Dopo una grande metà di tempo virtussino, il Catania viene fuori, reclama un paio di rigori e va in vantaggio al 44′ per un penalty, stavolta concesso, per fallo sull’ex Albertini. Sarao, altro ex, trasforma. A parti invertite, l’arbitro non assegna un rigore per un presunto fallo di mani che costa l’espulsione a mister Trocini.

Nella ripresa è il Catania a venire fuori con un paio di spunti di Mastropietro, poi è ancora Martinez a distribuire parate come se piovesse. Nel finale, con la Virtus protesa tutta in avanti, è ancora superlativo il numero 1 ospite a dire di no a Celli. Finisce così, e la Virtus Francavilla accusa la quarta sconfitta in cinque turni, restando ferma a quota 1, all’ultimo posto della classifica.

Mercoledì si va a Pagani, start ore 15.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 0-1

RETI: 44′ pt Sarao rig.

VIRTUS FRANCAVILLA: Crispino – Delvino (41′ st Buglia), Caporale, Pambianchi (28′ st Celli) – Giannotti, Di Cosmo, Zenuni (29′ st Castorani), Franco, Nunzella – Mastropietro, Ekuban. All. Trocini.

CATANIA: Martinez – Silvestri, Tonucci, Claiton – Albertini (24′ st Pecorino), Rosaia, Zanchi (40′ st Pellegrini), Emmausso (25′ st Welbeck), Maldonado – Sarao (18′ pt Calapai), Biondi (40′ st Manneh). All. Raffaele.

ARBITRO: Pascarella di Nocera I.

NOTE: espulso Trocini (all. V) al 45′ pt.

