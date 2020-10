UGENTO – Sansò e Tardini ribaltano il Ginosa e griffano il primo successo stagionale

Primo successo stagionale per l’Ugento, che nella difficile trasferta di Ginosa, riesce nel finale a ribaltare la gara nel finale grazie ai centri di Sansò e Tardini. Prima frazione avara di emozioni, con entrambe le compagini che si equivalgono. Unica azione degna di nota allo scadere del primo tempo (46’) con Casale abile a farsi largo al limite ed impegnare Russo con un sinistro velenoso. Nella ripresa entrambe le squadre cercano di essere più incisive ed il match risulta più vivace. Al 7’ è Loconte a rendersi pericoloso, nel cuore dell’area salentina, con una girata al volo su invitante assist di Carlucci che termina alta di un palmo, mentre al 13’ Guerra, su calcio piazzato dai venti metri, impegna severamente Russo che si rifugia in angolo. Il Ginosa preme ed al 23’ passa in vantaggio grazie a Ola che, sugli sviluppi di un corner battuto da Casale, incorna sottomisura indovinando l’angolo alla destra di un sorpreso Russo. L’Ugento, però, ha il merito di non scomporsi ed al 30’ perviene al pari grazie a Sansò che trasforma in rete una punizione dal limite sorprendendo Sportelli. I biancazzurri tentano di reagire ed al 35’ Ola, sugli sviluppi di una punizione calciata da Guerra, cerca il bis di testa ma la sfera termina di poco a lato. Gli ospiti, comunque, non demordono ed al 40’ completano la rimonta ribaltando il risultato: un errato passaggio in orizzontale di Carlucci a centrocampo dà il via alla ripartenza ospite, con il neo entrato Tardini che finalizza sottoporta infilando in uscita Sportelli per l’1-2. A quel punto, i padroni di casa si riversano in avanti alla disperata ricerca almeno del pari ma la retroguardia leccese è attenta e blocca i vani tentativi. Alla fine l’Ugento esulta per il primo successo stagionale.

IL TABELLINO

Ginosa, Stadio Miani

domenica 18 ottobre ore 15,30

4′ giornata Campionato Eccellenza Pugliese girone B

Ginosa-Ugento 1-2

Reti: 23′ st Ola, 30′ st Sansò, 40′ st Tardini



GINOSA: Sportelli, Pignatale (43’ st Camara), Carlucci, Guerra, Ola, Colaianni, Pulpito, Giannuzzi (42’ st Labalestra), Cereseto, Loconte, Casale. A disp.: Giampetruzzi, Notarnicola, Donno, Tubazio, Borromelo, Scarci, Fanelli. All. Pizzulli

UGENTO: Russo (48’ st Bibba), Solidoro, Fabiani, Vergori (24’ st Tardini), Martinez, Signore, C. Chirivi (12’ st Di Palma), Sanso, Garcia (36’ st Sciacca), Regner (45’ st Iannone), Diarra. A disp.: Marasco, Musio, Soria, S. Chirivi. All. Oliva

ARBITRO: Vito Mattia Losapio di Molfetta (Assistenti: Gianluca Maffione e Pasquale Rutigliani di Molfetta).

NOTE: Ammoniti Pignatale, Guerra, Colaianni e Casale (G), Sanso, Regner e Di Palma (U).