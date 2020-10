VEGLIE-FJ GALLIPOLI – Mummolo e Buoncore regalano la prima gioia stagionale ai giallorossi

Dopo una settimana abbastanza travagliata, che ha portato in dote l’avvicendamento il panchina, la Fiamma Jonica Gallipoli torna da Veglie con un importantissimo successo, ottenuto contro una squadra coriacea e mai doma. Può sorridere quindi mister Castelletti, che conquista un successo all’esordio.

Partono forti gli ospiti, che costringono il Veglie sulla difensiva. Proprio sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore del Gallipoli arriva però il vantaggio della formazione di casa. Torsello mette dentro dalla destra, l’estremo difensore di casa recupera e rilancia velocemente la ripartenza, il rimbalzo inganna Arnisi che attera Rizzo in area di rigore, costringendo il giudice di gara a concedere la massima punizione. Dal dischetto lo stesso attaccante ex Deghi non perdona.

La Fiamma Jonica non sta a guardare e reagisce subito. Minuto 11, splendida combinazione sull’asse Mummolo-D’Errico, quest’ultimo spara a botta sicura, trovando la pronta risposta dell’estremo di casa. Cinque minuti più tardi è ancora D’Errico a sprecare clamorosamente la chance del pareggio. Poco il primo quarto di gioco è ancora il Gallipoli a sfiorare il pari. Punizione tagliata di Torsello, Calabuig pizzica la sfera che sbatte contro il palo, sulla respinta lo stesso difensore argentino non riesce a ribadire in rete.

La grande mole di gioco prodotta dalla formazione ospite porta gli effetti sperati poco dopo la mezz’ora. Mummolo parte sul filo del fuorigioco, difende palla bene e con una conclusione chirurgica trafigge il fratello, estremo difensore del Veglie, trovando il secondo gol stagionale in altrettante gare.

Sulle ali dell’entusiasmo è ancora la formazione di Castelletti a spingere sull’acceleratore, andando ad un passo dal vantaggio al minuto 35, ma Mummolo è ancora straordinario sulla conclusione ravvicinata di Torsello. Sugli sviluppi del corner i giallorossi mettono la freccia. Mummolo batte dalla destra, la difesa avversaria respinge, la sfera arriva sui piedi di Buoncore che con una splendida conclusione di prima intenzione non lascia scampo al portiere avversario. Nel finale di prima frazione il Veglie ci prova, senza trovare il guizzo giusto.

In avvio di seconda frazione il Veglie sfiora il pareggio. Cross insidioso dalla sinistra, Rizzo prende il tempo a tutti, ma Gabrieli è super e blocca a terra. Poco dopo il quarto d’ora è ancora il portierone ex Lecce a rispondere presente sulla conclusione di Andriani.

Con il passare dei minuti gli ospiti crescono, rispondendo colpo su colpo e chiudendo il match al minuto 38. Iurato lavora un pallone complicato sul binario destro trovando un corridoio geniale per l’accorrente Mummolo, l’attaccante ex Martina mette a sedere l’estremo di casa, firmando la doppietta personale che di fatto chiude il match.

Una vittoria importantissima per i giallorossi, che domenica affronteranno al Bianco il Brilla Campi. Si lecce le ferite il Veglie, che domenica se la vedrà con il Talsano.

IL TABELLINO

Veglie, Stadio Minetola

domenica 18 ottobre ore 15:30

Promozione pugliese girone B 2020/21 – giornata 3

VEGLIE-FJ GALLIPOLI 1-3

RETI: 9′ pt Rizzo su rig (V), 30′ pt e 38′ st Mummolo (G), 36′ pt Buoncore (G)

VEGLIE: Mummolo, Rinaldi, Culiersi (10′ st Iaia), Carbone, De Luca A., De Luca S, Lorenzo, Commendatore (20’st Caputo), Rizzo (1’st Crispino), Lillo, Andriani. A disposizione: Maldarelli, Errico, Elia, Della Giorgia, Romano, Marasco. All. Maci.

FJ GALLIPOLI: Gabrieli, Arnisi, Elia, Zaminga, Calabuig, Alligri, Cannoletta, Torsello (8’st Carrozza F.), D’Errico (31′ st Iurato), Mummolo, Buoncore (22′ st Thiago). A disposizione: Antonazzi, Sperti, Malerba, Doni, Carrozza A, Tricarico. All. Castelletti.

ARBITRO: Montrone di Bari.

Note: Ammoniti : Gabrieli, Arnisi, Elia, Cannolleta, D’Errico, Mummolo (V), Carbone (V), De Luca (V). Recupero 1′ pt; 4′ st

QUI RISULTATI E CLASSIFICA