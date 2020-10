RACALE-DEGHI – Un gol per tempo e l’Atletico porta a casa la prima vittoria stagionale

Prima convincente vittoria in campionato per l’Atletico Racale che regola, con un gol per tempo, la Deghi.

Avvio di gara favorevole agli ospiti, ben disposti in campo, poi Sportillo prende le contromisure alla sua squadra e il Racale trova il vantaggio con un perfetto colpo di testa di Nicchiarelli, ultimo arrivato in casa Atletico, che non lascia scampo a De Luca. Al 42′, poi, la svolta della partita: l’arbitro, sig. Schifone della sezione di Taranto, sventola il rosso in faccia a Carrozzo, reo, secondo la sua ricostruzione, di aver interrotto una chiara occasione da gol. La Deghi protesta, in quanto, secondo gli orange, non c’è stato fallo di Carrozzo, bensì uno scontro fortuito tra due attaccanti del Racale. Le proteste ospiti non hanno avuto esito.

Il Racale parte con la quinta marcia nella ripresa e mette in ghiaccio la vittoria: azione di Pirretti, migliore in campo, palla che giunge, tramite Lopez, sui piedi di Portaccio che non si fa pregare e firma il 2-0. Da lì al triplice fischio, la squadra di casa sciupa delle occasioni per allargare il vantaggio, in particolare un paio con Mosca. Sul fronte opposto, è bravo Passaseo a neutralizzare una palla gol ospite.

Con i tre punti odierni, la squadra di Sportillo sale a quota 4, raggiungendo la formazione di Salvadore. Domenica prossima: Castellaneta-Racale, Deghi-Gallipoli.

IL TABELLINO

Racale, stadio “Basurto”

domenica 18 ottobre 2020, ore 15.30

Eccellenza girone B 2020/21 – giornata 3

RACALE-DEGHI 2-0

RETI: 20′ pt Nicchiarelli, 23′ st Portaccio

RACALE: Passaseo, Macchia, Romano, Pirretti, Casalino, Greco M., Calò (35’ st Barone), Portaccio, Nicchiarelli (24’ st Mosca), Lopez (45’ st Bordagaray), Buongiorno (11’ st Aprile). All. Sportillo.

DEGHI: De Luca Fr., Cappilli (36’ st Romano), Carrozzo, Suhs, Chavarria (28’ st Palma), Capristo, Libertini, Paiano (28’ st Calabrese), Pinto (16’ st Rizzo), Di Silvestro (28’ st Paolillo), Cortese. All. Salvadore.

ARBITRO: Schifone di Taranto.

NOTE: ammoniti Macchia, Lopez, Buongiorno, Di Silvestro, Chavarria, Libertini; al 42′ pt espulso Carrozzo (D) per aver interrotto una chiara occasione da gol.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA