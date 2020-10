Comincia domani pomeriggio il trittico settimanale per le squadre di Serie C girone C. La Virtus Francavilla, dopo la rocambolesca sconfitta di Castellammare di Stabia, prova a cancellare lo zero dalla casella delle vittorie ospitando il Catania, che, in tre partite, ha racimolato ben sette punti, cancellando, così, in poco tempo, il -4 di penalità….