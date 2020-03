SERIE D/H – Il Bitonto cade nella trappola del Brindisi e il Foggia si avvicina. L’Andria batte il Fasano e sorpassa il Nardò: i tabellini della 26ª

Il Bitonto incappa nella trappola del Brindisi, che strappa un punto in dieci uomini alla capolista, e vede assottigliarsi il vantaggio nei confronti del Foggia che piega il Nardò e si porta a -2 dalla squadra di Taurino. Brutto tonfo del Cerignola che perde la terza piazza a vantaggio del Sorrento, vittorioso di misura sul Grumentum. Buon punto, comunque, per il Casarano che esce imbattuto da Altamura e mantiene due lunghezze sul Taranto, a reti bianche sul campo del Gladiator. In zona rossa punti d’oro per la Fidelis Andria che regola il Fasano e mette la freccia sul Nardò. La Nocerina agguanta i granata e il Grumentum a 27 punti. In coda ormai spacciato l’Agropoli.

I tabellini della 26esima giornata di Serie D girone H.

GLADIATOR-TARANTO 0-0

GLADIATOR (4-2-3-1): Fusco, Landolfo (89’ Andreozzi), Di Finizio, Marzano, Maraucci, Sall, Sorrentino (76’ Strianese), Capone, Del Sorbo, Di Paola (66’ Troianiello), Ziello. A disposizione: De Lucia, Ioio, Grimaldi, D’Errico, Di Monte, Rekik. Allenatore: Clemente Santonastaso.

TARANTO (4-4-2): Sposito, Pelliccia, Marino, Matute, L. Manzo, Ferrara, Guaita (86’ Serafino), Van Ransbeeck (62’ Cuccurullo), Olcese (54’ Genchi), Actis Goretta (82’ Avantaggiato), Oggiano (74’ Masi). A disposizione: Carriero, Allegrini, Petrucci, Gianmarucco. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa (Concari-Amoroso).

NOTE: ammoniti Ferrara (T), Di Paola (T).

TEAM ALTAMURA-CASARANO 0-0

TEAM ALTAMURA: Guido; Gambuzza, Casiello, Lucchese; Russo, Cela (25′ st Guadalupi), Santangelo (29′ st D’Agostino), Fontana, Pollidori; Salatino, Siclari (39′ st Dammacco). A disposizione: Cassalia, Errico, Scarimbolo, Dininno, Romanelli, Hysaj. Allenatore: Alessandro Monticciolo.

CASARANO: Al-Tumi; Mattera, Lobjanidze, D’Aiello, Tedone (12′ st Palmisano); Giacomarro, Atteo, Versienti; Mincica; Favetta (35′ st Foggia), Russo (13′ st Cianci). A disposizione: Guarnieri, Morleo, Girasole, Feola, Dall’Oglio, Buffa. Allenatore: Leonardo Bitetto.

ARBITRO: Vito Guerra di Venosa (Dell’Isola-Pelosi).

NOTE: ammoniti Lucchese (A); D’Aiello (C); Mattera (C).

FOGGIA-NARDÒ 2-0

RETI: 3′ pt Gibilterra, 20′ st Tortori

FOGGIA: Fumagalli; Anelli, Viscomi, Cadili; Kourfalidis, Gibilterra, Salvi (49′ st Gemini), Gerbaudo, Ndiaye; El Ouazni (38’ st Tedesco), Tortori (30’ st Russo). A disposizione: Rizzitano, Gemmi, Alba, Cittadino, Allegretti, Carboni, Campagna. Allenatore: Roberto Cau.

NARDÒ: Milli; Pantano, Stranieri (38’ st Montaperto), Trinchera; Frisenda (22’ st Raia), Trofo (15’ st Mengoli), Danucci (22’ st Camara), Calemme (41’ st Colonna), Natalucci; Manfrellotti, Cancelli. A disposizione: Mirarco, Calabrese, Centonze, Spagnolo, Montagnolo. Allenatore: Foglia Manzillo.

ARBITRO: Simone Taricone di Perugia (Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Francesco Romano di Isernia.

NOTE: Ammoniti Tortori (F), Pantano (N), Gibilterra (F),Danucci (N), Stranieri (N), Cancelli (N), Kourfalidis (F). Espulsi: Gibilterra per somma di ammonizioni (F)

AGROPOLI-GRAVINA 1-2

RETI: 8′ pt Solazzo (A), 43′ pt rig. Santoro (G), 48′ st Granado (G)

AGROPOLI: Sanchez, Garofalo, Matrone, Numerato, Di Lascio, Bonfini, Pagano, Cozzolino, Solazzo, Doto (38′ st Proto), Ziroli (43′ st Del Negro). All. Ferragina.

GRAVINA: La Rosa, Di Modugno, Notaristefano (25′ st Correnti), Romeo, Mbida (29′ st Prosi), D’Angelo (32′ st Greco), Coulibaly (41′ st Bozzi), Gogovski, Santoro, Ficara, Chiaradia (14′ st Granado). All. Loseto.

ARBITRO: Dorillo di Torino.

FRANCAVILLA-NOCERINA 2-2

RETI: 8′ pt Nolè (F), 42′ pt Granata (N), 24′ st Fanelli (F), 48′ st Dieme (N)

FRANCAVILLA: Caruso, Benivenga, Farinola (11′ st Carella), Quinto, Petruccetti, Cabrera, Grandis T. (11′ st Flordelmundo), Fanelli (41′ st Grandis M.), Mancino, Nolè (27′ st Puntoriere), Maione (34′ st Nicolao). All. Lazic.

NOCERINA: De Brasi, Massa, Calvanese, Monaco, Russo, Granata (28′ st Varriale), Pisani (28′ st De Siena), Mincione (21′ st Dieme), Sorgente (21′ st Festa), Cristaldi (11′ st Liurni), Corcione. All. Esposito M.

ARBITRO: Vergaro di Bari.

BITONTO-BRINDISI 1-1

RETI: 38′ pt Ancora (BR), 10′ st rig. Patierno (BI)

BITONTO: Figliola, Pierno, Amelio, Marsili (40′ st Bollino), Lomasto, Gianfreda, Vacca (1′ st Turitto), Bolognese (20′ st Biason), Patierno, Lattanzio (35′ st Montaldi), Foufouè (13′ st Piarulli). All. Taurino.

BRINDISI: Pizzolato, Dario, Marangi, D’Ancora, Ianniciello, Capone, Boccadamo (45′ st Nocerino), Montinaro (42′ st Merito), Maglie (32′ st Pizzolla), Marino, Ancora. All. Ciullo.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea.

NOTE: espulso Capone (BR) al 13′ st per doppio giallo.

SORRENTO-GRUMENTUM 2-1

RETI: 2′ Martinez (G), 58′ Vitale (S), 67′ La Monica (S)

SORRENTO: Scarano, Pasqualino (79′ D’Alterio), Cacace, Fusco, Masullo, Costantino (57′ Gargiulo), La Monica (70′ Vodopivec), Vitale, Alvino, Figliolia (82′ Bonanno), Herrera. All. Maiuri.

GRUMENTUM: Russo, Mbengue, Pellegrini, Carrieri, Dubaz, Catinali, Agresta, Visani (74′ Cirelli), Falco (84′ De Stefano), Martinez (90′ De Luca), Potenza. All. Finamore.

ARBITRO: Gemelli di Messina.

NOTE: espulso Maiuri (all. S.) al 47′ st.

GELBISON-A. CERIGNOLA 2-1

RETI: 36′ pt Maio (G), 17′ st De Foglio (G), 26′ st Sansone (AC)

GELBISON: D’Agostino, Onda, Cassaro, Maio (24′ st Marin), Giordano, Mautone, Pipolo (18′ st Caruso), Gori, Tagliamonte (25′ st De Gregorio), Tedesco (33′ st Tandara), De Foglio. All. Squillante.

A. CERIGNOLA: Cappa, Caiazza (18′ st Russo), Tancredi (41′ st Celentano), De Cristofaro (24′ st Nembot), Longhi, Di Cecco, Longo (6′ st Martiniello), Coletti, Rodriguez, Loiodice (11′ st Marotta), Sansone. All. Feola.

ARBITRO: Andreano di Prato.

F. ANDRIA-FASANO 1-0

RETI: 3′ pt Palazzo

F. ANDRIA: Tarolli, Zingaro, Porcaro, Sambou, Iannini, Yeboah (32′ st ontemurro), Forte, Palazzo (24′ st Gulic), D’Orsi, Langone (46′ st Petruccelli), Nannola. All. Favarin.

FASANO: Suma, Cassano (31′ st Corvino), Pedicone, Ganci, Rizzo, Gonzalez (28′ pt Panebianco), Gomes Forbes (16′ st Serri), Bernardini (14′ st Prinari), Diaz, Lanzone, Cavaliere (14′ st Schena). All. Laterza.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

NOTE: espulso Sambou (AND) al 28′ st.