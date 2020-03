NARDÒ – Il presidente Donadei tuona: “Non tutti stanno dando il massimo. Chi non crede in questa salvezza lo dica ora”

A margine della sconfitta rimediata allo Zaccheria di Foggia, il Nardò Calcio ha deciso di affidare la parola al solo presidente Salvatore Donadei, che, in conferenza stampa, alza il tiro, mostrando tutto il proprio disappunto per una sconfitta maturata nonostante una lunga superiorità numerica.

“Oggi ho visto due partite. La prima quella in 11 contro 11, quando in campo si è fatto notare un discreto Nardò, con il Foggia abile a sfruttare il nostro pacco regalo, con il vantaggio nato da un errore piuttosto grossolano, e subito dopo quell’occasione di Manfrellotti, che non ho ancora capito come abbia fatto a sbagliarla. In undici contro dieci – prosegue il presidente – si è visto un pessimo Nardò, sia dal punto di vista tattico che fisico, con diversi elementi in confusione totale. Chiediamo scusa a tutti, per quella che in undici contro dieci è stata una prestazione sconcertante. La società ce la sta mettendo tutta per centrare una salvezza che per noi sarebbe fondamentale, ma nelle ultime settimane non tutti stanno dando il massimo. Chi ha orecchie per sentire senta e chi vuole capire capisca, ma ora diciamo basta a questa situazione, chi non crede in questa permanenza lo dica chiaro, perché il Nardò rimarrà in Serie D a prescindere da chi guida questa squadra e a prescindere dai calciatori che la compongono”.