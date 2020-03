GALLIPOLI – Giallorossi tutto cuore: stoppata la corsa del Corato, si torna nel Salento con un punto preziosissimo

Dopo la pesante sconfitta rimediata nella trasferta di Barletta, il Gallipoli rialza subito la testa, trovando un pesantissimo punto, nella sfida di Ruvo di Puglia contro il Corato secondo della classe.

Nella prima frazione i giallorossi gestiscono le sfuriate dei padroni di casa, costruendo anche alcune buone soluzioni offensive. Il primo squillo però è di marca neroverde. Al 18′ Di Rito parte a campo aperto lasciandosi Calabuig alle spalle, cross al centro per l’accorrente Leonetti che viene anticipato da un provvidenziale intervento di Carrozzo. Al 28′ il Gallo passa. Punizione di Alemanni sul secondo palo, l’argentino Suhs esce bene dai blocchi e da pochi passi trafigge Addario con una precisa incornata che vale il punto dello 0-1. Passano solo due minuti e il Corato trova il pari. Punizione dalla sinistra battuta da De Vivo e perentoria incornata di Leonetti che non lascia scampo a Bacca riportando tutto in parità. Prima dell’intervallo è ancora il Gallipoli a sfiore il vantaggio con Alemanni, ma la sua conclusione da fuori termina fuori di un soffio, spaventando il popolo neroverde.

La ripresa sarà un vero e proprio assedio del Corato, con il giovane Bacca che diventerà protagonista della partita. Al 10′ sugli sviluppi di una rimessa laterale la sfera arriva sui piedi di De Vivo che calcia a botta sicura, Bacca pero è super e disinnesca la rasoiata del fantasista coratino. Al 15′ è ancora Bcca a rispondere presente sulla punizione calciata dalla distanza da Leonetti. Il Corato non ci sta e preme ancora. A metà del tempo Matere spara da fuori , palla alta di un soffio. Poco dopo è ancora il portierino ospite a chiudere la porta in faccia con una bella uscita bassa su Caputo lanciato a rete da Petitti. Il forcing del Corato potrebbe portare i frutti sperati proprio all‘ultimo respiro quando Falconieri, subentrato a Leonetti, si presenta solo in area di rigore, facendosi smorzare la conclusione da un prodigioso recupero di Calabuig.

Termina quindi 1-1 al Fausto Coppi, con il Gallipoli che domenica al Bianco ospiterà il San Severo, in un match che potrà dare un importantissimo slancio verso la salvezza.

IL TABELLINO



Ruvo di Puglia, Stadio “Fausto Coppi”

domenica 1° marzo 2020, ore 15

Eccellenza pugliese 2019/20 – giornata 25

CORATO- GALLIPOLI 1-1

RETI: 27’ pt Suhs (G), 29’ pt Leonetti (C)

CORATO: Addario, Lezzi, Matere, Vicedomini, Vergori, Di Bari, Caputo (28′ st Touray), D’Arcante (24′ st Petitti), Di Rito (37′ st Agodirin), De Vivo (29′ st Ngom), Leonetti (24′ st Falconieri). All. Pizzulli.

GALLIPOLI: Bacca, Marti, De Leo, Calabuig, Carrozzo, Suhs, Alemanni (37′ st Porcino), Alcazar, Stifani (22′ st Carrino), Tardini (28′ st Cortese), Portaccio. All. Salvadore.

ARBITRO: Lacerenza di Barletta.

