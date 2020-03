OTRANTO – Col San Marco arriva una vittoria che è di platino

Vittoria di platino per l’Otranto che sfodera un tris al San Marco e aggiunge tre punti pesantissimi alla sua classifica.

Partono bene gli ospiti che si fanno vivi con un tiro di Ricci senza esito. Replica Villani che impegna Ruznic, poi una botta di Plevi sfiora la traversa. In chiusura, Otranto in vantaggio: assist perfetto di Mariano per Diarra che, di testa, spedisce in fondo alla rete. I foggiani restano in dieci al 40′ per l’espulsione di Menicozzo.

L’Otranto non si accontenta e prova subito a cercare il raddoppio, riuscendoci al sesto: angolo per i padroni di casa smanacciato da Ruznic, Palazzo è decisivo e firma il 2-0 salentino. Alla mezzora il San Marco potrebbe riaprire la gara con un calcio di rigore, ma Caroppo è formidabile nell’intuire e nel deviare il tiro di Salerno. In chiusura di tempo arriva la tripletta idruntina con Cisternino, assistito da Villani, che non sbaglia.

Domenica, per la squadra di Papadia, ci sarà la trasferta sul campo della Fortis Altamura.

IL TABELLINO

OTRANTO-SAN MARCO 3-0

RETI: 45′ pt Diarra, 6′ st Palazzo, 40′ st Cisternino

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Vergari (28′ st Mancarella), Diarra (31′ st Cisternino), Nacci, Plevi, Calò, Mariano, Palazzo (45′ st Schiavone), Villani (45′ st Mangione), Bolognese (42′ st Belmonte). All. Papadia.

SAN MARCO: Ruznic, Augelli (15′ st Montemurro), Viola, Menicozzo, De Cesare, Ciano, Ricci (1′ st Molenda), Perrone (32′ st Bevilacqua), Salerno, Coco (17′ st Cristofaro), Quitadamo. All. Parisi.

ARBITRO: Sciolti di Lecce.

NOTE: Al 40′ pt espulso Menicozzo (SM). Al 30′ st Caroppo (O) para un rigore a Salerno (SM).

