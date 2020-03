ECCELLENZA – Il Molfetta s’invola verso la Serie D. Ugento da urlo, giornata positiva per le salentine: i tabellini della 25ª

Quinto successo consecutivo per l’Ugento di mister Mimmo Oliva, con i giallorossi che grazie ad una super prestazione, schiantano la Vigor Trani, firmando il sorpasso in classifica e agganciando un impensabile terzo posto in classifica. La gara inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa, che dopo soli 80 secondi sono già in…