PROMOZIONE/B – Racale-Matino, continua il duello testa a testa: i tabellini della 25ª giornata

Pronto riscatto del Racale che cancella lo stop di Veglie col Brilla Campi e riprende a macinare punti superando il Novoli. Non molla il Matino che resta attaccato alla capolista a soli tre punti. Ad Aradeo decidono Venza e Richella. Ostuni e Manduria alzano la voce e si fanno strada in zona playoff, liquidando Taurisano e Sava. Bene Maglie e De Cagna, successo pesante in zona rossa per la Salento Football. Restano nelle sabbie mobili Veglie, Carovigno e Aradeo.

I tabellini della 25esima giornata del girone B di Promozione.

ATL. RACALE-NOVOLI 2-0

RETI: 12′ pt Lopez, 35′ pt Salguero

ATL. RACALE: Passaseo, Schirosi, Romano, Valori, Casalino A., Greco (45′ pt De Giorgi), Lopez (40′ st Rodrigues), Torsello, Salguero, Tavey, Aprile (20′ st Barone). All. Sportillo.

NOVOLI: Liaci, Rocco (44′ st Avantaggiato), Carati, Cocciolo, Indirli, Gigante, leaci (13′ st Bruno), Marasco, Gennari, Cappellini (47′ st Martena), Aulita (20′ st Fedele). All. Cornacchia.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

ARADEO-V. MATINO 1-2

RETI: 19′ pt Venza (VM), 36′ pt Richella (VM), 8′ st Marzo rig. (A)

ARADEO: Bruno, Trotta, Saracino, Levanto (38′ st Gatto), Conte, Verardo, Cisse (32′ st Pascali), Carciullo, Setreanu, Marzo, Greco. All. Tartaglia.

V. MATINO: Giannaccari, Cavalieri, D’Amicis (Caporusso), Franco (Moretti), Citto, Raponi, Doukoure, Bringas (Kone), Richella, Manisi (De Matteis), Venza. All. Branà.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

SAVA-MANDURIA 0-1

RETI: 14′ pt Calò

SAVA: Maraglino, Voges (15′ pt Picarelli, 37′ st Gioia), Cimino, Amaddio, Stabile, D’Ettorre, Colluto, Kandji (27′ st Cava), Vasco, Mignogna (3′ st De Michele), Beltrame (36′ pt Cocozza). All. Marangio.

MANDURIA: De Marco, Greco, Coccioli, Napolitano, Calò, Nyassi, Conte, Birtolo, Tidiane (2′ st Zaccaria), Malagnino, Mummolo. All. Cosma.

ARBITRO: Di Carlo di Pescara.

OSTUNI-TAURISANO 3-1

RETI: 44′ pt Iaia (O), 47′ pt Caruso (O), 16′ st Misuraca (O), 28′ st Luca (T)

OSTUNI: Convertini, Di Palmo, Angelini, Jaryu (18′ pt Molfetta, 18′ st Marzio), Zizzi, Misuraca, Iaia, Leggiero, Caruso, Salvi, Longo. All. Serio.

TAURISANO: Parisi, Musio, Ruberto, Pirretti (17′ st Zilli), Ciurlia, Elia, Castano (24′ st Belfiore), Preite, Botrugno, De Giorgi. Luca. All. Stifani.

ARBITRO: Aratri di Bari.

TOMA MAGLIE-CAROVIGNO 2-0

RETI: 32′ pt Coquin, 11′ st Khalil

TOMA MAGLIE: Potenza, De Vita, Rizzo (39′ st Rollo), Nuzzo, Magnolo, Cota, Coquin (39′ st nero), Patera (43′ st Tagarelli), Iurato, Khalil, Fiorentino. All. Mitri.

CAROVIGNO: Schina, De Tommaso, De Carlo, Urso (42′ st Sguera), Tamborrino, Lanzilotti P. (37′ st Scarongella), Caricasulo (1′ st Cioffi), Galasso, Lanzilotti To. (17′ st Diagne), Scarcella, Turco. All. Termite.

ARBITRO: Minerba di Lecce.

SALENTO FOOTBALL-AS AVETRANA 3-1

RETI: 36′ pt De Benedictis (SF), 42′ pt Quarta (SF), 45′ st Giannuzzi (SF), 48′ st Sanyang (A)

SALENTO FOOTBALL: Tramacere, Fasiello (46′ st Lazoi), Miccoli, Giannuzzi, Decarli, Erroi, Puscio, Paiano, Quarta (40′ st Dell’Anna), De Benedictis (32′ st Grande), Mazzotta (19′ st De Leo). All. Renis.

AS AVETRANA: Petranca (2′ st Tolardo), Morleo (5′ st Caputo), Trisciuzzi, Allegrini, Rollo, Talò, Sanyang, Maggio (43′ st Durante), Minelli, Lecce (5′ st Chirivì), Di Summa. All. Franco.

ARBITRO: De Candia di Bari.

VEGLIE-DE CAGNA 0-2

RETI: 9′ st Meneses, 47′ st Rizzo

VEGLIE: Mazzotta, Iaia, Zecca, Cezza (17′ st Martina), bergamo, Carlino (12′ st Pastore), Tundo (51′ st Fioschini), Protopapa, Baba, Lillo, Mancini (48′ st Rosato). All. Tondi.

DE CAGNA: Gabrieli, De Pascali, Pulimeno, Zaminga, Bramato, De Pascalis (29′ st Rizzo), Lorenzo (15′ st Marzo), Desiderato, Meneses, Vergallo, giorgetti (28′ st Sarre). All. De Iaco.

ARBITRO: Schifone di Taranto.

(ha riposato Brilla Campi)