PRIMA CATEGORIA/C – Le big scappano via. Melendugno-Leverano, botta e risposta: tutti i tabellini della 23 giornata

A margine della sconfitta rimediata allo Zaccheria di Foggia, il Nardò Calcio ha deciso di affidare la parola al solo presidente Salvatore Donadei, che, in conferenza stampa, alza il tiro, mostrando tutto il proprio disappunto per una sconfitta maturata nonostante una lunga superiorità numerica. “Oggi ho visto due partite. La prima quella in 11 contro 11, quando…