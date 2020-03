SECONDA CATEGORIA/C – Riposa il Parabita, vincono le altre big: i tabellini della 21ª giornata

Vincono tutte le big, ad eccezione del Parabita che ha osservato il proprio turno di riposo. Successo per la capolista Real Ruffano ad Alessano, tre punti anche per lo Spartak Ruffano e per il Cursi, che si aggiudica lo scontro diretto sul campo del San Cassiano. Buon esordio per il neo mister Corvaglia che ha rilevato Carati nei giorni scorsi. Passa di misura il Vernole sul Neviano e si porta a ridosso della Soccer Dream. Pareggio, che serve a poco per entrambe, tra AP Specchia e Andrano.

I tabellini della 21esima giornata del girone C di Seconda Categoria.

ALESSANO-REAL RUFFANO 1-2

RETI: 5′ pt e 28′ pt Tarsilla (RR), 43′ st rig. Desiderato (A)

ALESSANO: Toscano, Cazzato M., Musio G. (Protopapa), Cazzato A., Margarito G., Musio A. (Bortone), Trane (De Iaco), Martella (D’Amico), Mendolia, Desiderato G., Piccinni (Amico). All. Desiderato A.

REAL RUFFANO: Corina, Seclì, Remigi, Halim Ab., Riccio, Ciurlia, Halim Am. (Margarito M.), Minonna, Bono, Tarsilla (Gravante), Riccardo. All. Tanisi.

ARBITRO: Fiaccone di Brindisi.

SPARTAK RUFFANO-SG SURBO 4-0

RETI: 4’pt e 6′ st Lazzari, 10′ pt pedone, 30′ pt Meli

SPARTAK RUFFANO: Carretta, Manco, Gravante, Russo, Saranelli, Melli, Striano, Guglielmo, Lazzari, pedone, Paiano. All. Piri.

SG SURBO: Antonucci, Miggiano, Alessano, Signore, Renna, Greco, Conte, Negro, Rosato, Erroi, Pareo. All. Pareo.

ARBITRO: Episcopo di Casarano.

AP SPECCHIA-ANDRANO 2-2

RETI: 43′ pt e 10′ st De Masi (APS), 25′ st e 37′ st Barbieri (A)

AP SPECCHIA: Fusaro, Maisto, Sanapo, Musio, Branca, D’Amato, Vincenti, Scupola, De Masi, De Filippis, Pantaleo. All. Agostinello.

ANDRANO: Colluto, Zacheo (Accogli M.), Rizzo S., De Donatis (Rizzo D.), Rizzo A., Accogli D. (Prato), Stefanelli, Piscopiello, Turco, Accogli S. (Barbieri), Musarò. All. Pantaleo.

ARBITRO: Delle Rose di Lecce.

COLLEPASSO-SP VERNOTICO 5-2

RETI: 1′ pt Vincenti (C), 25′ pt Perrone (SPV), 27′ pt De Marco (SPV), 44′ pt Palumbo (C), 3′ st Della Rocca (C), 18′ st Carrozza G. (C), 39′ st Carrozza M. (C)

COLLEPASSO: Barbetta, Pignatelli (Negro), De Lorenzis, Spinola, Imperiale, Bianco, Vincenti (Carrozza M.), Della Rocca (Casalino), Scigliuzzo, Palumbo (Molle), Carrozza G. All. De Pace.

SP VERNOTICO: Pagano, Pagliara, De Pietro, Kazadi, Miccoli, Omoreige, Suleimann, Perrone, De Marco, Cardia, Barry. D. acc. Fiorello.

ARBITRO: Del Vecchio di Brindisi.

VERNOLE-NEVIANO 2-1

RETI: 22′ pt Freuli (V), 25′ st Protopapa (V), 47′ st rig. Marotta (N)

VERNOLE: Miggiano, Corvino; Delle Site G. (Fasiello); Fiorentono, Giannone, Mohamed (Delle Site A., Santoro S.), Riezzo (Capasa), Pascali, Montinaro (Santoro R.), Protopapa, Freuli. D. acc. Fasini.

NEVIANO: Dimo, De Giorgi, Cuppone, francone, Di Donfrancesco, Aluisi, Pinzi, Napoli S., Ramundo, Napoli D. (De Dardona), Marotta. All. Greco.

ARBITRO: Calabrese di Lecce.

SAN CASSIANO-CURSI 0-1

RETI: 33′ st Elia

SAN CASSIANO: Monteduro, Galati, Negro F., Coombrino, Negro S., Leone, Urso, Licchetta, Leggio (Sanapo), Fiore, Malorgio. All. De Giorgi T.

CURSI: Giannetta, Mele (elia), Turi, Gervasi, Donno M., Monteforte (Maruccio), De Riccardis, Toma (Saponaro), Vadruccio De Vitis (Salentino), Pellè, Cataldo. All. Corvaglia.

ARBITRO: Bruno di Taranto.

NOTE: espulso Leone.

(ha riposato SD Parabita)