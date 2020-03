SECONDA CATEGORIA/C – Puglia: risultati 21ª giornata, classifica e prossimo turno

Turno di riposo per la Soccer Dream Parabita nella 21esima giornata del torneo di Seconda Categoria, girone C, che partirà domani alle ore 15. Occasione di allungo per il Real Ruffano, in trasferta ad Alessano. Occasione di sorpasso per lo Spartak Ruffano, che riceve il Surbo, fanalino di coda insieme al San Pietro Vernotico. Interessante…