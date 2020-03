PRIMA CATEGORIA/C – Puglia: risultati 23ª giornata, classifica e prossimo turno

I tornei di Prima Categoria pugliesi si apprestano ad affrontare la 23esima giornata. Nel girone B gara, sulla carta, abbordabile, per la capolista Locorotondo, impegnata a Carovigno contro il San Vito, penultimo in classifica. Ben più impegnativa quella dell’Arboris Belli in casa contro il Noci. Tre Colli-Erchie e DB Manduria-Crispiano valgono doppio in chiave salvezza….