LIVE! LECCE-ATALANTA, il tabellino

Sarà un po’ più corto del solito, ma ugualmente affascinante. Manca circa un mese e mezzo al via della 27esima edizione del Rally Città di Casarano (25-26 aprile), gara d’apertura della Coppa Rally AciSport di Settima Zona che si terrà su un percorso in parte rinnovato, meno dispersivo ma sempre impegnativo, disegnato per esaltare lo…