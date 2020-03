LA CRONACA – Il Lecce illude per metà gara, poi è solo Atalanta. Pioggia di gol al Via del Mare

Un Lecce pasticcione e dalla difesa impotente è costretto ad arrendersi alla furia dell’Atalanta, che espugna il Via del Mare per 2-7. Match dai due volti per i giallorossi, in partita grazie a una super rimonta fino all’intervallo e poi capaci di palesare una difesa a dir poco colabrodo nella ripresa. La classifica resta la stessa visti i mancati match giocati dagli avversari, ma Mancosu e compagni restano fermi nonostante le due gare in più.

Liverani manda in campo i suoi con il 4-3-2-1, optando per l’arretramento di Barak a centrocampo e con scelte obbligate in avanti. Gasperini risponde con il classico 3-4-1-2, scegliendo Hateboer sulla destra e Caldara in difesa. Inizio equilibrato, ma l’Atalanta si prende presto la scena. Al 14′ la prima occasione da rete sull’asse Zapata-Ilicic, con lo sloveno che manca il tocco sotto porta. Gli orobici avanzano, il Lecce è in affanno ma sembra poter resistere. Salvo però farsi male da solo al 18′ quando Donati, solissimo, mette alle spalle del proprio portiere di testa il corner di Ilicic. Passano cinque minuti, altro corner e altro gol atalantino: il traversone del solito Ilicic trova il perfetto inserimento di Zapata, che di testa batte Gabriel. Al 25′ il trequartista prova a mettersi in proprio con un mancino potente alto di poco. Al 29′ prima fiammata salentina e subito centro grazie a un eurogol di Saponara, che la mette a giro sul palo lontano riportando il Lecce in gioco. L’Atalanta continua a premere, ma ora è un altro Lecce. E al 40′ arriva il pari giallorosso a firma proprio Donati, che si rifà dell’errore iniziale infilando sul palo lontano il cross basso di Saponara. Squadre all’intervallo con il punteggio in parità.

La ripresa vede la furia atalantina premiata dopo appena cinquanta secondi dal centro di Ilicic, che ribadisce in rete la respinta di Gabriel sul tentativo di Gomez. Al 49′ i bergamaschi sfiorano il poker, girando al lato con Pasalic un pallone solo da spingere in rete su cross di Hateboer. Dopo un timido tentativo di Lapadula anticipato in extremis da Gollini, l’Atalanta si riporta in area firmando il poker con il solito Zapata, autore di un facile tap-in su cross di Pasalic. Pokerissimo nerazzurro al 62′, quando l’inarrestabile Ilicic in rovesciata manda in gol Zapata. A dieci dal termine cerca gloria l’ex Muriel, sulla cui puntata da distanza ravvicinata è strepitoso Gabriel. Nel finale prima Tachtsidis sfiora il gran gol da fuori, poi prima Muriel in contropiede e poi il mancino di Malinovskyi dal limite portato il match al 2-7 finale.

Nel prossimo turno Lecce impegnato di lunedì alle 20.45 in casa con il Milan.

