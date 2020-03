UGENTO – Pokerissimo alla Vigor Trani e terzo posto in solitaria, i giallorossi si tuffano nella lotta playoff

Quinto successo consecutivo per l’Ugento di mister Mimmo Oliva, con i giallorossi che grazie ad una super prestazione, schiantano la Vigor Trani, firmando il sorpasso in classifica e agganciando un impensabile terzo posto in classifica.

La gara inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa, che dopo soli 80 secondi sono già in vantaggio: sugli sviluppi di un corner la sfera arriva tra i piedi di Alessandrì che spara a botta sicura, Pellegrino non riesce a trattenere, Sciacca ne approfitta e sigla l’1-0. Palla al centro e raddoppio salentino al 3’: Campanella sbaglia la misura del retropassaggio al proprio portiere, Pardo s’inserisce sulla traiettoria e ruba palla, battendo Pellegrino per la seconda volta e indirizzando il match in maniera chiara e netta. L’Ugento è padrone del campo e alla mezz’ora sfiora il tris prima con Maiolo, su cui è decisivo l’intervento di Pellegrino, che pochi minuti più tardi è ancora provvidenziale sulla conclusione di Sciacca. Ma per la terza marcatura giallorossa è solo questione di minuti: al 38’ Regner serve un assist perfetto per Maiolo che s’inserisce con i tempi giusti e di giustezza firma il tris. Proprio allo scadere della prima frazione la Vigor Trani riapre il match con una perla di Negro, che con uno splendido sinistro a giro fredda Esposito.

Nella ripresa l’Ugento riprende il comando delle operazioni, trovando il poker al minuto 10. Sciacca si mette in proprio, converge dalla destra e con uno splendido sinistro radente mette in rete la doppietta personale. I padroni di casa non sembrano sazi e al 24’ serve un super Pellegrino per disinnescare lo splendido piazzato di Sansò.

Al minuto 40 al termine di una bella azione corale, il solito Sansò pesca Regner che da due passi mette dentro il punto del definitivo 5-1.

Un successo importantissimo per l’Ugento che sale quindi al terzo posto, sognando ora un piazzamento playoff impensabile ad inizio stagione. La rincorsa al Corato proseguirà domenica prossima nella trasferta di Barletta contro l’Audace.

IL TABELLINO

Ugento, Stadio Comunale

domenica 1 marzo 2020 ore 15

Eccellenza pugliese 2019/20 – giornata 25

UGENTO-VIGOR TRANI 5-1

RETI: 2′ pt e 10′ st Sciacca (U), 3′ pt Pardo (U), 38′ pt Maiolo (U), 43′ pt Negro (VT), 40′ st Regner (U)

UGENTO: Esposito, Iannone (38’ st Marasco), Martinez, Maiolo, Pasca, Alessandrì, Magagnino (42’ st Solidoro G.), Sansò, Sciacca (29’ st Mosca), Regner (38’ st Castrì), Pardo (23’ st Chirivì). All.: Oliva.

VIGOR TRANI: Pellegrino, Colella (14’ st Stancarone), Vulpis, Fanelli (39’ st Boccasile), Bartoli, Campanella, Ceglie, Mazzilli, Diarrassouba (42’ st Muscio), Negro (24’ st Strambelli), Caruso (31’ st Moretti). All.: Sisto.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

NOTE: ammoniti Maiolo, Sansò, Fanelli

QUI RISULTATI E CLASSIFICA