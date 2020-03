TARANTO – Con il Gladiator vince la noia, i rossoblù non sanno più vincere

A Santa Maria Capua Vetere, tra Gladiator e Taranto, vince la noia. Il match del “Piccirillo” termina a reti bianche, con un punto che serve più ai neroazzurri che agli ionici. Da segnalare che gli uomini di Panarelli non vincono da quattro partite e non siglano una rete da altrettanti match.

LA CRONACA – La cronaca è priva di emozioni, il Taranto si fa vedere dalle parti di Fusco solo in poche circostanze. Al 20’ Olcese, sfrutta uno svarione della difesa neroazzurra e tira in porta, il suo colpo però è centrale. Il Taranto ci prova ancora al 39’ con un tiro cross da angolo, Fusco respinge non senza correre alcun rischio. Nell’unico minuto di recupero vi è una azione confusa in area campana, Matute tenta l’acrobazia, ma l’estremo difensore para agevolmente.

La seconda frazione parte con i rossoblù alla ricerca della rete del vantaggio. Al 47’ c’è una punizione di Van Ransbeeck, Fusco è prodigioso a respingere. Gli ionici prendono coraggio e al 50’ si fanno ancora pericolosi: Guaita crossa su angolo per Oggiano che colpisce al volo, l’estremo difensore di casa è ancora bravo a respingere. Provano a reagire i campani: al 65’ Di Paola crossa in area, Maraucci prova a mandare in rete in scivolata, ma la sfera termina sul fondo. Gli uomini di Panarelli vanno vicinissimi alla rete al 67’: Goretta e Genchi se ne vanno in contropiede, l’argentino mette in mezzo per Genchi che di destro manda incredibilmente fuori. Reagiscono i sammaritani: all’ 83’ punizione c’è una punizione di Troianiello, Sposito si rifugia in corner. Sul seguente angolo Sall colpisce di testa e manda la sfera sul palo esterno. La contesa termina a reti bianche dopo cinque minuti di recupero e senza troppe emozioni. Domenica allo Iacovone arriva la Gelbison.

IL TABELLINO



Santa Maria Capua Vetere (NA), stadio “Piccirillo”

domenica 1° marzo 2020, ore 14.30

Serie D girone H 2019/20 – giornata 26



GLADIATOR-TARANTO 0-0



GLADIATOR (4-2-3-1): Fusco, Landolfo (89’ Andreozzi), Di Finizio, Marzano, Maraucci, Sall, Sorrentino (76’ Strianese), Capone, Del Sorbo, Di Paola (66’ Troianiello), Ziello. A disposizione: De Lucia, Ioio, Grimaldi, D’Errico, Di Monte, Rekik. Allenatore: Clemente Santonastaso.

TARANTO (4-4-2): Sposito, Pelliccia, Marino, Matute, L. Manzo, Ferrara, Guaita (86’ Serafino), Van Ransbeeck (62’ Cuccurullo), Olcese (54’ Genchi), Actis Goretta (82’ Avantaggiato), Oggiano (74’ Masi). A disposizione: Carriero, Allegrini, Petrucci, Gianmarucco. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa (Concari-Amoroso).

NOTE: ammoniti Ferrara (T), Di Paola (T).

