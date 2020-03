NARDÒ – Il Foggia s’impone con un gol per tempo. La classifica torna a far paura

Seconda sconfitta nelle ultime quattro gare per il Nardò, con gli uomini di mister Foglia Manzillo, che nella trasferta dello Zaccheria, cadono i colpi di un Foggia cinico e spietato.

Pronti via ed i padroni di casa sono già in vantaggio. Minuto 3, retropassaggio errato di Natalucci che apre una prateria per Gibilterra, bravo a trafiggere Milli con una conclusione dal limite, che non lascia scampo all’estremo difensore granata. Trovato il vantaggio la formazione rossonera gestisce la gara, abbassando notevolmente i ritmi, tanto da non far registrare alcuna occasione degna di nota. Al 31′ arriva il primo squillo del Nardò, con Danucci che sugli sviluppi di un corner, anticipa tutti, trovando però sulla sua strada un super Fumagalli che respinge bene; è questa l’ultima occasione degna di nota, di un primo tempo non certamente spumeggiante.

Dagli spogliatoi esce un Foggia più aggressivo e voglioso di chiudere la pratica. Al minuto 4 Gerbaudo recupera palla sulla trequarti e scarica un mancino dal limite che termina al lato di un soffio. Un solo giro d’orologio ed è Manfrellotti a sparare addosso ad un difensore avversario la chance del pareggio. Poco prima del quarto d’ora di gioco, i satanelli restano in inferiorità numerica per un espulsione comminata a Gilbiterra, per somma d’ammonizioni.

Tutti si aspettano la reazione del toro, e puntuale invece arriva il raddoppio dei rossoneri. Corre il minuto 20, quando Anelli con un’ottima sponda accomoda per l’accorrente Tortori, che con una sventola di mancino batte Milli, firmando il punto del 2-0. Il gol del raddoppio taglia le gambe al Nardò, che non riesce più a riorganizzarsi, favorendo la gestione del doppio vantaggio da parte dei padroni di casa.

Dopo cinque minuti di recupero, il Signor Taricone di Perugia pone fine alle ostilità, consegnando al toro una classifica nuovamente complicata, con il penultimo posto che ora dista solo due lunghezze. Domenica al Giovanni Paolo II arriva la Fidelis Andria.

IL TABELLINO



Foggia, Stadio “Pino Zaccheria”

domenica 1 marzo 2020, ore 14:30

Serie d girone H 2019/20 – giornata 26

FOGGIA-NARDÒ 2-0

RETI: 3′ pt Gibilterra, 20′ st Tortori

FOGGIA: Fumagalli; Anelli, Viscomi, Cadili; Kourfalidis, Gibilterra, Salvi (49′ st Gemini), Gerbaudo, Ndiaye; El Ouazni (38’ st Tedesco), Tortori (30’ st Russo). A disposizione: Rizzitano, Gemmi, Alba, Cittadino, Allegretti, Carboni, Campagna. Allenatore: Roberto Cau.

NARDÒ: Milli; Pantano, Stranieri (38’ st Montaperto), Trinchera; Frisenda (22’ st Raia), Trofo (15’ st Mengoli), Danucci (22’ st Camara), Calemme (41’ st Colonna), Natalucci; Manfrellotti, Cancelli. A disposizione: Mirarco, Calabrese, Centonze, Spagnolo, Montagnolo. Allenatore: Foglia Manzillo.

ARBITRO: Simone Taricone di Perugia (Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Francesco Romano di Isernia.

NOTE: Ammoniti Tortori (F), Pantano (N), Gibilterra (F),Danucci (N), Stranieri (N), Cancelli (N), Kourfalidis (F). Espulsi: Gibilterra per somma di ammonizioni (F)

