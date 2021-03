SERIE D/H – Giornata prolifica, un terzetto al comando in attesa dei recuperi: tutti i tabellini della 21ª

Giornata molto prolifica la numero 21 del girone H di Serie D, con ben 32 reti segnate nelle sette partite disputate. Rinviate a data da destinarsi Casarano-Gravina e Bitonto-Team Altamura.

C’è un terzetto in vetta alla – provvisoria – classifica: Taranto-Lavello-Nardò. Gli ionici dilagano a Sorrento nell’anticipo di sabato e possono considerarsi la vera e propria capoclassifica, avendo tre gare da recuperare. Il Lavello ne rifila ben sei al Francavilla nel derby di Lucania e sale a quota 34 con una sola partita da recuperare. Fermo il Nardò che incappa in una giornataccia in quel di Pozzuoli. Per i granata, ora, una settimana di assoluto riposo, giacché non dovranno recuperare gare: si ritornerà in campo domenica 21 contro il Real Aversa.

Spicca anche il 2-2 tra Brindisi e Fasano. I biancazzurri di casa vanno sul 2-0, ma poi c’è ritorno della squadra di Vito Costantini che prima dimezza, poi annulla lo svantaggio. Tutti i tabellini della 21esima giornata.

BRINDISI-FASANO 2-2

RETI: 26′ pt Iaia (B), 38′ pt Palumbo (B), 14′ st Losavio (F), 34′ st Lopez G. (F)

BRINDISI (4-2-3-1): Pizzolato – Nives, Panebianco (36′ st Padin), Suhs, Boccadamo – Bottari, Iaia – Palumbo (23′ st Maglie), Forbes, Calemme – Buglia (20′ st Sibilla). All. De Luca.

FASANO (3-4-1-2): Pontet – Camara, Gentile (40′ st Urquiza), De Miranda – Maffini (45′ st Meduri), Amoruso, Urruty (1′ st Losavio), Nellar (31′ st Difino) – Bernardini – Lopez G., Dambros (40′ st Dellino). All. Costantini.

ARBITRO: Rodigari di Bergamo.

NOTE: ammoniti Panebianco, Bottari, Pizzolato (B), Lopez G., Dambros, Losavio (F). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

—

AZ PICERNO-F. ANDRIA 2-0

RETI: 6′ pt e 28′ st Albadoro

AZ PICERNO (3-5-2): Giuliani – Girasole, Dametto, Ligorio – Origlia (33′ st Konè), Guerra, Dettori, Pitarresi, Stasi – Albadoro (37′ st Iadaresta), D’Angelo (40′ st Finizio). All. Palo.

F. ANDRIA (3-4-1-2): Petrarca – Benvenga, Fontana (35′ st Bolognese), Paparusso – Pelliccia, Manzo (16′ st Prinari), Dipinto, Carullo – Cerone – Cristaldi, Scaringella (12′ st Figliolia). All. Panarelli.

ARBITRO: Frosi di Treviglio.

NOTE: ammoniti Girasole, D’Angelo, Stasi, Finizio, Albadoro (P), Fontana (FA); espulso Dettori (P) al 32′ pt per fallo di reazione.

—

LAVELLO-FRANCAVILLA 6-2

RETI: 4′ pt, 44′ pt e 8′ st Burzio (L), 43′ pt Mercuri (L), 5′ st e 32′ st rig. Leonetti (F), 19′ st El Ouazni (L), 38′ st Liurni (L)

LAVELLO (4-3-3): Carretta – Corna, Garcia (22′ st Zullo), Brunetti, Dell’Orfanello – Mercuri (29′ st Del Grosso), Herrera (29′ st Tuttisanti), Longo – Liurni (43′ st D’Italia), El Ouazni, Burzio (25′ st Marotta). All. Zeman.

FRANCAVILLA (3-5-2): Cefariello – Semeraro (43′ st Pisanello), Pagano, Cabrera – Del Col, Navas (1′ st Notaristefano), Galdean, Petruccetti (1′ st Leonetti), Morleo (12′ st Tarantino) – Aleksic (30′ st De Marco), Nolè. All. Lazic.

ARBITRO: Capriuolo di Bari.

NOTE: ammoniti Garcia (L), Navas, Petruccetti (F). Al 21′ pt Aleksic (F) calcia un rigore sul palo.

—

CASARANO-GRAVINA rinviata a data da destinarsi

—

A. CERIGNOLA-MOLFETTA 4-4

RETI: 7′ pt rig. e 31′ st Malcore (C), 21′ pt Di Bari (M), 25′ pt De Cristofaro (C), 40′ pt Lacarra (M), 14′ st Achik (C), 17′ st Acosta (M), 37′ st Varriale (M)

A. CERIGNOLA (3-5-2): Chironi – Silletti (24′ st Tedesco), Allegrini, Amoabeng (22′ st Muscatiello) – Russo, De Cristofaro, Spinelli, Esposito (28′ st Loiodice), Otranto Godano (22′ st Acampora) – Malcore (41′ st Barrasso), Achik. All. Pazienza.

MOLFETTA (3-4-1-2): Tucci – Pinto, Di Bari (7′ st Forte), Dubaz – Cianciaruso, Rafetraniaina, Marolla, Varriale (51′ st Kaleba) – Strambelli (40′ st Ventura) – Lacarra (10′ st Acosta), Triggiani (20′ st Legari). All. Traversa (Bartoli squalificato).

ARBITRO: Raineri di Como (Serra-D’Alessandris).

—

PUTEOLANA-NARDÒ 2-1

RETI: 29′ Ruggiero (P), 37′ Romeo A. (P), 83′ Caputo (N)

PUTEOLANA (4-4-2): Romano – Zingaro, Armeno, Fontanarosa, Granata – Riccio, Romeo A. (71′ Massa), Lauria (60′ Celiento), Guarracino (81′ Palumbo) – Cigliano (77′ Della Monica), Ruggiero (89′ Festa). All. Ciaramella.

NARDÒ (4-2-3-1): Milli – Cancelli, Stranieri, Romeo S., Nicolao (77′ Zappacosta) – Lezzi (75′ Trinchera), Valzano (77′ Lamacchia) – Massari (46′ Gallo), Potenza, Caputo – Tornros. All. Danucci.

ARBITRO: Grassi di Forlì (Merciari-Tagliaferri).

—

REAL AVERSA-PORTICI 4-0

RETI: 14′ pt e 17′ st Messina, 32′ pt Marigliano, 32′ st Guglielmo

REAL AVERSA (3-5-2): Papa (42′ st Casillo) – Cassandro, Varchetta, Mariani (42′ st Ricciardi) – Ndiaye, Faiello, Gallo (35′ st Massaro), Palumbo, Della Corte (24′ st Guglielmo) – Messina (37′ st Pagliuca), Chianese. In panchina: ds Filosa.

PORTICI (3-5-2): Spina – Del Gaudio, Bisceglia, Marigliano – Guadagni (8′ st Onda), Illuminato, Nappo, Nacci (34′ pt Conte, 35′ st Savarise), Grieco (34′ pt Schiavi) – Prisco, D’Acunto (23′ st De Luca). All. Panico.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

NOTE: ammoniti Nappo, Schiavi (P).

—

SORRENTO-TARANTO 0-3

RETI: 24’ Santarpia, 43’ Corado, 66’ Diaz

SORRENTO (3-4-3): Scarano – Gargiulo Ale. (75′ Cesarano), Mezavilla, Fusco – Basile (59′ Somma), La Monica, Mancino (75′ Cassata), Camara – Masullo, Procida (55′ Gargiulo Alf.), Cunzi. All.: Gennaro Piccolo (squalificato Luca Fusco).

TARANTO (4-2-3-1): Ciezkowski – Boccia, Guastamacchia, Rizzo, Ferrara (80′ Serafino) – Marsili, Matute – Guaita (55′ Versienti), Santarpia (80′ Marrazzo), Diaz (84′ Corvino) – Corado (71′ Mastromonaco). All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Abdoulaye Diop di Treviglio (Gizzi-Amoroso).

NOTE: Ammoniti Mancino, Procida, Masullo (S), Guastamacchia, Guaita, Corado. Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid.

—

BITONTO-ALTAMURA rinviata a data da destinarsi

(in foto: Brindisi-Fasano, gol di Losavio – ©Dibiase)