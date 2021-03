FEMMINILE – Cazzato-gol, il Lecce Women porta a casa il derby con l’Apulia Trani. Esordio per Capello

Il derby di Puglia è giallorosso. Con un gol di Cazzato alla mezzora del primo tempo, il Lecce Women piega l’Apulia Trani e si rilancia nella classifica del girone D del campionato di Serie C femminile, chiudendo al quarto posto il girone d’andata con quattro punti di ritardo dalla capolista Res Roma, tre dal Chieti e uno dal Palermo.

“Vittoria meritata – il commento di Vera Indino, allenatrice giallorossa – ma avremmo potuto fare meglio in fase offensiva, dove siamo mancate nella rifinitura. La nostra portiera non è stata mai impegnata seriamente dalle avversarie, a volte ci siamo complicate la vita da sole con uscite palla al piede sbagliate. Ciò significa che dovremo lavorare ancora molto per migliorare e lottare sino alla fine per il primo posto. Per il momento mi ritengo soddisfatta, in tutta la stagione, tra campionato e Coppa Italia, abbiamo perso soltanto una volta, contro il Palermo, mentre abbiamo tenuto testa a Res Roma e Chieti. ora sfrutteremo la sosta di campionato per ricaricare le energie in vista del match del 21 marzo contro la Ternana”. Ha esordito l’ex juventina Serena Capello, classe ’99, entrata nella ripresa al posto di Bergamo.

—

IL TABELLINO

Collepasso (Le), stadio Comunale

domenica 7 marzo 2021, ore 14.30

Serie C girone D femminile 2020/21 – giornata 11

LECCE WOMEN-APULIA TRANI 1-0

RETI: 33′ pt Cazzato

LECCE WOMEN: Shore, Bengtsson, Felline, Guido, Costadura, Bergamo (13′ st Capello), Tomei, Tirabassi, Marsano, D’Amico, Cazzato. A disp. Rizzon, Margari, Durante, Maci, Sozzo, Spedicato, Vitti, De Benedetto. All. Indino.

APULIA TRANI: Duwve, Spallucci, Texeira, Baiao, Cottino, Chiapperini (24′ st Ventura), Ros Chico, Dibenedetto, Rais (20′ st Caggiano), Jansen (41′ st Coervasce), Delvecchio. A disp. Corso, Palmisano, Manzi, Vitobello, gargano, Manta. All. Mannatrizio.

ARBITRO: Carvelli di Crotone.

NOTE: ammonite Cazzato (L), Cangiano (T). Recupero: 3′ pt, 5′ st.

—

RISULTATI (11esima giornata): Lecce Women.Apulia Trani 1-0, Sant’Egidio-Res Roma 0-4, Pescara-Ludos Palermo 3-2, Monreale-Chieti 0-3, Crotone-Formello 2-7. Ha riposato: Ternana.

CLASSIFICA: Res Roma 25 – Chieti 24 – Palermo 22 – Lecce Women 21 – Pescara e Trani 13 – Monreale 10 – Formello 9 – Sant’Egidio e Ternana 8 – Crotone 1.

PROSSIMO TURNO (21 marzo): Crotone-Trani, Lecce Women-Ternana, Monreale-Formello, Res Roma-Chieti, Sant’Egidio-Palermo.

(foto: il Lecce Women sceso in campo ieri contro il Trani – ©SalentoSport/Coribello)