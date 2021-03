TARANTO – Blitz a Sorrento, tre reti che valgono la vetta momentanea

Un Taranto formato trasferta si impone a Sorrento e rifila tre reti ai padroni di casa. Gli ionici aprono le marcature con Santarpia e gli argentini Corado e Diaz chiudono la partita. Con questi tre punti gli uomini di Laterza balzano momentaneamente in vetta, in attesa dei match di domani. Mercoledì c’è il recupero con l’Andria.

LA CRONACA – La prima occasione degna di nota è di marca ionica: al 4’ c’è un tiro da fuori di Santarpia, di poco sul fondo. Al 5’ viene annullato un gol al Sorrento: Masullo crossa sulla testa di La Monica che mette dentro, commettendo, però, fallo su Ferrara. Il direttore di gara pertanto non convalida la rete. Dopo una lunga fase di stallo è il Taranto a passare avanti: al 24’ Boccia mette un cross basso per Santarpia, che, di prima intenzione, batte Scarano per l’uno a zero ospite. Gli uomini di Laterza prendono in mano il pallino del gioco e ci provano al 33’ con una conclusione di Ferrara, che termina alta. I rossoblù sono cinici e raddoppiano al 43’: Ferrara dall’out di sinistra mette una buona palla per Corado, il nuovo arrivato di testa conclude verso la porta, l’estremo difensore tocca, ma non basta. Il Taranto conclude la prima frazione di gioco avanti di due reti.

Nel secondo tempo gli ospiti amministrano il vantaggio senza rischiare nulla. Al 64’ Corado fa da sponda per Diaz, che di testa manda fuori. È il preludio al gol dell’argentino, che arriva due minuti più tardi: Ferrara dalla sinistra mette dentro per l’attaccante che, tutto solo, infila il tre a zero ionico. Al 71’ si vedono i padroni di casa con una punizione di Mancino, respinta da Ciezkowski. Al 90’ Marsili effettua un tiro centrale e al 93’ il centrocampista lancia Corvino tutto solo, ma l’attaccante ex Fasano si fa ipnotizzare da Scarano. La contesa si conclude dopo cinque minuti di recupero, con gli ionici che si lanciano momentaneamente in vetta, in attesa delle gare di domani. Prossimi appuntamenti: mercoledì Taranto-Andria, domenica Portici-Taranto.

IL TABELLINO

Sorrento, Stadio “Italia”

sabato 6 marzo 2021, ore 14:30

Serie D girone H 2020/21 – giornata 21

SORRENTO-TARANTO 0-3

RETI: 24’ Santarpia, 43’ Corado, 66’ Diaz

SORRENTO: Scarano, Gargiulo Ale. (75’ Cesarano), Masullo, La Monica, Mezavilla, Fusco F., Basile (60’ Somma), Camara, Cunzi, Mancino (75’ Cassata), Procida (56’ Gargiulo Alf.). A disp.: Oliva, Terminiello, Maranzino, Langella, Vitale. All.: Gennaro Piccolo (squalificato Luca Fusco).

TARANTO: Ciezkowski, Boccia, Rizzo, Guastamacchia, Ferrara (80’ Serafino), Guaita (55’ Versienti), Marsili, Matute, Santarpia (80’ Marrazzo), Diaz (84’ Corvino), Corado (71’ Mastromonaco). A disp.: Caccetta, Shehu, Cannizzaro, Tissone. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Abdoulaye Diop di Treviglio (Gizzi-Amoroso).

NOTE: Ammoniti Mancino, Procida, Masullo (S), Guastamacchia, Guaita, Corado. Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)