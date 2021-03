CASARANO – C’è Nevio Orlandi per il post-Feola: la scheda del neo allenatore rossazzurro

Per il post-Feola, il Casarano si affida a Nevio Orlandi. Nativo di Casalmaggiore (Cr), classe 1954, Il neo tecnico delle Serpi ha anche allenato il Maglie, per un breve periodo, nella stagione di Serie D 1997-98.

Spostatosi, poi, a Reggio Calabria, è stato vice allenatore della Reggina per tre annate, passando, poi, alla guida della Primavera. Nel 2003-04, l’esordio da allenatore al Vittoria, compagine siciliana di Serie C, per poi tornare alle giovanili amaranto e esordire alla direzione della prima squadra nel marzo 2008 in Serie A, salvando la squadra e centrando anche gli ottavi di Coppa Italia. Risultati che gli valsero la riconferma per la successiva stagione, ma il rapporto s’interruppe a dicembre dopo uno 0-2 casalingo contro la Sampdoria. Richiamato dopo l’immediato esonero di Pillon, Orlandi, poi, non riuscì a bissare l’impresa e la sua squadra tornò in Serie B.

Nel 2012-13 accettò l’incarico affidatogli dal Barletta, riuscendo a salvarlo a fine campionato, dopo i playout, conservando il titolo in Prima Divisione di Lega Pro, Fu riconfermato sulla panchina biancorossa, ma, nella successiva stagione, fu esonerato alla trentesima a favore di Marco Carrara.

Nel febbraio 2016, poi, fu chiamato a Grosseto, in Serie D, annata che chiuse al secondo posto del proprio girone, perdendo, poi, la semifinale playoff contro l’Olbia. Più lunga la sua esperienza alla Vibonese che cominciò nel novembre 2017, in Serie D, guidando i calabresi alla promozione in terza serie e alla finale Scudetto, persa con la Pro Patria. Fu riconfermato dalla compagine calabrese anche nel 2018-19, chiudendo la stagione al 14esimo posto in classifica.

Ed ecco il Casarano Calcio: “La società Casarano calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Nevio Orlandi. L’allenatore, giunto a Casarano nella tarda mattinata, ha già diretto il primo allenamento. Mister Orlandi sarà coadiuvato da Francesco Modesto, in qualità di vice allenatore e dal prof. Michele Ventura che sarà il preparatore atletico. A mister Orlandi ed ai componenti il suo staff il benvenuto a Casarano e gli auguri di un proficuo lavoro”.