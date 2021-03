LECCE – Primavera a riposo forzato. Brutte notizie per Oltremarini: risultati e classifica

Riposo forzato per la Primavera del Lecce allenata da mister Vito Grieco, alla luce del rinvio della partita che i baby giallorossi avrebbero dovuto giocare a Napoli, colpito da alcuni casi di Covid. Brutte notizie anche per Samuele Oltremarini, che ha subito un brutto infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Al gioiellino giallorosso, gli auguri di una prontissima guarigione.

Napoli-Lecce non è stata la sola gara rinviata nel girone B di Primavera 2. Stessa sorte anche per Salernitana-Cosenza e Frosinone-Spezia. Solo tre le gare giocate oggi per la 12esima giornata: Virtus Entella-Pisa 4-3, Crotone-Reggina 4-1, Benevento-Pescara 0-0.

Questa è la nuova classifica: Pescara 24 – Lecce 23 – V. Entella 19 – Benevento 17 – Crotone 14 – Frosinone e Pisa 13 – Spezia 12 – Napoli 10 – Cosenza 9 – Salernitana e Reggina 5.

Prossimo turno (13/03): Pisa-Benevento, Spezia-Crotone, Lecce-Frosinone, Pescara-Napoli, Reggina-Salernitana, Cosenza-V. Entella.

(foto: S. Oltremarini, ©SalentoSport/Coribello)