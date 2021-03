VOLLEY B/m – Leverano-Casarano, derby di alto livello che vale il primato

Scontro al vertice nel girone I2 di Serie B maschile di volley. Alle ore 18 andrà in scena il derby tra Leverano e Casarano, separate da tre punti in classifica a favore della Bcc Volley.

Arriva dopo quattro vittorie consecutive l’esame più duro e più complicato per la Leo Shoes Casarano. L’unico passo falso in cui sono incappati i rossoazzurri sino a questo momento è coincidente con la gara di andata, quando Orefice e compagni si sono imposti per 3-1 in casa della formazione guidata da mister Licchelli a culmine di un match di altissimo livello, giocato alla pari dai due sestetti in campo ma che ha visto primeggiare il team che, nei momenti cruciali dei parziali, ha fatto valere la maggiore esperienza e la maggiore lucidità.

In questo primo scorcio di stagione il Leverano ha confermato le attese della vigilia che lo accreditavano quale candidato numero uno al ruolo di protagonista: i ragazzi di mister Zecca non hanno lasciato per strada alcun punto e, in quasi tutte le partite affrontate, hanno lasciato poco spazio agli avversari. I giallo-blù nell’ultima uscita si sono imposti per 3-0 sul parquet della Green Volley Galatone.

Unica formazione in grado di tenere in qualche modo testa al cammino spedito della capolista è proprio la Leo Shoes Casarano che segue a distanza di tre lunghezze la sua prossima avversaria: Muscarà e compagni, dopo il ko rimediato nella sfida del girone di andata, hanno conquistato tutti i punti in palio e soprattutto hanno migliorato le proprie prestazioni, riuscendo ad acquisire maggiore consapevolezza dei propri mezzi e maggiore affiatamento in campo.

Nel big match di giornata sicuramente i rossoazzurri venderanno cara le pelle, provando a mettere in difficoltà un Leverano che finora ha viaggiato a gonfie vele.

Dirigeranno l’incontro i signori Papapietro e Chieri.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Casarano Volley e Diffusione Stereo Web Radio.