VOLLEY A2/f – Cutrofiano, tanti applausi: lotta col cuore contro Mondovì, ma non basta

Sconfitta a testa alta per il Cuore di Mamma Volley Cutrofiano nella seconda giornata della Pool Promozione sul campo della dominatrice del girone Ovest, la Lpm Bam Mondovì.

Netto tre a zero per le cuneensi che, comunque, hanno dovuto soffrire per avere la meglio delle Pantere salentine, prove di Panucci, alle prese con gli strascichi dell’infortunio al ginocchio patito mercoledì col Pinerolo. Il punteggio del primo set parla chiaro: Mondovì è riuscito a chiudere il game solo facendo 32 punti, al termine di un set dalle mille emozioni e ben giocato da entrambe le contendenti.

Idem nel secondo set, che scorre via sul filo dell’equilibrio, sino a quando Taborelli non decide di accelerare e di chiudere i giochi sul 25-20.

Nel terzo set si fa sentire la stanchezza per le ragazze di coach Carratù, già reduci dai cinque set giocati in Coppa Italia contro il Pinerolo. A ciò si aggiunge il lungo viaggio di trasferimento per arrivare a Mondovì. La partita si chiude sul 25-17 dopo circa un’ora e vento minuti. La sconfitta, però, porta anche tanta fiducia tra le file delle salentine, che hanno acquisito la consapevolezza di aver giocato alla pari – e alla prima assoluta a questi livelli – contro una delle favorite per la vittoria finale. Next step: il Sassuolo in casa, domenica 14 alle 17.

Oggi si chiude la seconda giornata con le seguenti partite: Roma-Soverato, SG Marignano-Pinerolo, Macerata-Marsala, Sassuolo-Vallefoglia. Classifica provvisoria: Mondovì 47 – Roma e Vallefoglia 44 – Pinerolo e Cutrofiano 37 – Marsala 35 – Macerata e Soverato 33 – SG Marignano 31 – Sassuolo 28.

—

IL TABELLINO

LPM BAM MONDOVÌ 3

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 0

(32-30 25-20 25-17 – 1h19′)

MONDOVÌ: Taborelli 13, Scola 2, Midriano ne, Bonifacio ne, Mazzon 9, De Nardi (L), Hardeman 11, Bordignon, Molinaro 12, Tanase 13, Mandrile ne, Serafini ne. Coach: Delmati.

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino ne, Avenia 5, Cirillo (L) ne, Panucci ne, Quarchioni 6, M’Bra 9, Castaneda 10, Menghi 12, Rizzieri ne, Salviato, Morciano 2, Caneva 6. Coach: Carratù.

ARBITRI: Pasin-Pristerà.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)